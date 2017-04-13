HDP mitinginde satÄ±rlÄ± saldÄ±rÄ± son anda engellendi

BalÄ±kesir'in Edremit Ä°lÃ§esi'nde, HDP'nin mitingi sÄ±rasÄ±nda Parti Meclisi Ã¼yesi Cafer Ã‡elik'e satÄ±rla saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunuldu

HDP Edremit Ä°lçe Örgütü tarafÄ±ndan düzenlenen mitinge HDP PM Üyesi Cafer Çelik, HDP Ä°stanbul Milletvekili Erdal AteÅŸ ve partililer katÄ±ldÄ±. GeniÅŸ güvenlik önleminin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± mitingde elinde satÄ±r bulunan bir kiÅŸi, konuÅŸma yapan Çelik’e iddiaya göre saldÄ±rmak istedi. Polis ekipleri, henüz kimliÄŸi açÄ±klanmayan kiÅŸiye müdahale edip gözaltÄ±na aldÄ±. Bu sÄ±rada alandaki partililer de saldÄ±rganÄ± linç etmek istedi. Åžüpheli, polis tarafÄ±ndan alandan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±larak emniyete götürüldü.KÄ±sa süreli gerginliÄŸin ardÄ±ndan konuÅŸan HDP Ä°stanbul Milletvekili Erdal AteÅŸ, ‘Toplumu kutuplaÅŸtÄ±ran, birbirlerini düÅŸman hale getiren, inançlarÄ± birbirine düÅŸüren bu zihniyet maalesef bu ülkede insanlarÄ±n demokratik olarak kendi fikirlerini ortaya koymasÄ±nÄ± engelleyen, onlarÄ± sürekli provokasyonlarla ayrÄ±ÅŸtÄ±ran, kutuplaÅŸtÄ±ran bir zihniyete sahip. Bütün bu güvenlik önlemleri ile insanlarÄ± engelleyerek buraya gelmesini istemeyenler elinde bÄ±çaklÄ± insanlarÄ±n buraya çok rahat girmesini engellemiyor. Ama dediÄŸimiz gibi onlarÄ±n bütün engellemesine raÄŸmen buradaki insanlar, bizim fikirlerimizi öÄŸrenmesin diye kurduklarÄ± barikatlara raÄŸmen buraya insanlar toplandÄ±. Biz elbette kendi sesimizi bu coÄŸrafyada toplanan 80 milyon insana geçmiÅŸte de duyurabildik, bugün de duyurduk. Yeni bir anayasa olarak sunduklarÄ± da aslÄ±nda 12 Eylül AnayasasÄ±’nÄ±n kendisidir. 18 maddede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±p, bizim karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, aslÄ±nda bu coÄŸrafyada herkesin karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 12 Eylül AnayasasÄ± bizlere 80 milyona tekrar onaylatÄ±lmak isteniyor’ dedi.