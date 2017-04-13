Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/04/2017 09:13

Yurt geneli hava durumu 13 Nisan 2017

hava durumu

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

Ülke genelinin parçalÄ±, yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Ä°ç Anadolu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu ile Afyonkarahisar, UÅŸak ve Sinop çevrelerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak, yer yer gök gürültülü yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n DoÄŸu Akdeniz, GüneydoÄŸu Anadolu, DoÄŸu Anadolu'nun güney ve batÄ±sÄ± ile Antalya, Karaman ve Konya'nÄ±n güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± kuzey ve doÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doÄŸu bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doÄŸu, yurdun doÄŸu kesimlerinde güney ve doÄŸu yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, DoÄŸu Akdeniz, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda kuvvetli ve yer yer kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde (40-70 Km/sa) esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu, güney çevreleri ile akÅŸam saatlerinden itibaren il geneli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 17

Ä°stanbul: ParçalÄ± bulutlu 17

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu 22

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gökgürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor) 19

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gökgürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÅŸam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor) 20

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 14

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 16

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 7

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gökgürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor) 16

 
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