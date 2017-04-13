Adana'da 13 kiÅŸi terÃ¶r ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana'da terÃ¶ristlerin propagandasÄ±nÄ± yapan 13 kiÅŸi yapÄ±lan operasyon sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Sosyal medya hesaplarÄ±nda terör örgütü PKK'yÄ± övücü paylaÅŸÄ±mlarda bulunup, korsan gösterilere katÄ±lan kiÅŸilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele (TEM) Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, sabahÄ±n ilk saatlerinde operasyon düzenledi. AsayiÅŸ, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ÅŸubeleri ve polis merkezi ekiplerinin desteÄŸiyle çok sayÄ±da eve baskÄ±n yapan TEM ekipleri, 13 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçirilen ÅŸüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.