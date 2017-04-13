TEM Otoyolu'nda feci kaza 4 araÃ§ Ã¼zerinden geÃ§ti

Ä°stanbul TEM'de korkunÃ§ kaza. KarÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸi, bir otomobilin Ã§arpmasÄ± ve 4 aracÄ±n Ã¼zerinden geÃ§mesiyle hayata gÃ¶zlerini yumdu

TEM Otoyolu'nda saat 06.30 sÄ±ralarÄ±nda TEM Otoyolunda yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸan bir vatandaÅŸ seyir halinde olan otomobillere aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden yola atladÄ±. Aniden yola fÄ±rlayan vatandaÅŸa Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 FT 2202 plakalÄ± otomobil sürücüsü çarptÄ±. ÇarpmanÄ±n etkisiyle vatandaÅŸ savrularak seyir halinde olan otomobillerin önüne düÅŸtü. Arkadan gelen 3 otomobilde vatandaÅŸÄ±n üzerinden geçerek zincirleme trafik kazasÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±. KazayÄ± gören vatandaÅŸlar durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine haber verdi.Ä°hbar üzerine gelen 112 saÄŸlÄ±k ekipleri yolun karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken otomobilin çarptÄ±ÄŸÄ± yayanÄ±n olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini tespit etti. YapÄ±lan incelemelerde hayatÄ±nÄ± kaybeden ÅŸahsÄ±n üzerinden kimlik çÄ±kmazken zincirleme trafik kazasÄ±na karÄ±ÅŸan 4 otomobilde ise ÅŸans eseri yaralanan olmadÄ±.