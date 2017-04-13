Hudut kartallarÄ± sÄ±nÄ±rda geÃ§it vermiyor

TÃ¼rkiye Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda Van'da konuÅŸlu 6'ncÄ± Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± birlikler hiÃ§bir yasa dÄ±ÅŸÄ± faaliyete izin vermiyor

Van'da konuÅŸlu 6'ncÄ± Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± birlikler Türkiye Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n 300 kilometrelik bölümünü koruyor. Son dönemde Ä°ran üzerinden gelebilecek yoÄŸun mülteci geçiÅŸi duyumu sonrasÄ± da sÄ±nÄ±rdaki karakollarda tedbirler en üst seviyeye çÄ±karÄ±ldÄ±. BaÅŸkale Ä°lçesi'nin Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r noktasÄ±nda bulunan Gelincik Hudut Karakolu'ndaki ''Hudut KartallarÄ±'' da hiçbir yasadÄ±ÅŸÄ± faaliyete izin vermiyor.

BÜYÜK MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR

Mehmetçik tüm diÄŸer komÅŸu ülke sÄ±nÄ±rlarÄ±nda olduÄŸu gibi Türkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda da kuÅŸ uçurtmuyor. Özellikle ''kalekol'' olarak adlandÄ±rÄ±lan yeni karakollarÄ±n yapÄ±mÄ± sonrasÄ± hudut güvenliÄŸi daha da etkin bir ÅŸekilde alÄ±nÄ±yor. 560 kilometrelik Türkiye-Ä°ran hududunun yaklaÅŸÄ±k 300 kilometrelik bölümünü koruyan 6'ncÄ± Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± hudut karakollarÄ±, gece gündüz terör faaliyetleri, kaçakçÄ±lÄ±k ve yasadÄ±ÅŸÄ± geçiÅŸleri engellemek için büyük bir mücadele yürütüyor.