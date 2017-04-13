SigarayÄ± bÄ±rakÄ±p 8 yÄ±l para biriktirdi 2 otomobil ve motosiklet satÄ±n aldÄ±

Denizli'de klima bayisinde Ã§alÄ±ÅŸan Mehmet Tok, gÃ¼nde 2 paketten fazla iÃ§tiÄŸi sigarayÄ± 8 sene boyunca iÃ§meyerek para biriktirdi. Bu sayede 2 hafif ticari araÃ§ ve 1 motosiklet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti

Denizli'de klima firmasÄ± bayii, 42 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Tok, 22 yÄ±l kullandÄ±ÄŸÄ± sigarayÄ± 8 yÄ±l önce bÄ±rakÄ±p, sigaraya harcayacaÄŸÄ± parayÄ± biriktirdi. 70 bin TL biriktiren Tok, böylece 2 hafif ticari araç ve 1 motosiklet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

12 YAÅžINDA SÄ°GARA Ä°ÇMEYE BAÅžLADI

Sigara kullanmaya 12 yaÅŸÄ±nda baÅŸlayan Mehmet Tok, 8 yÄ±l önce kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle hastaneye gitti. Doktorlar, anjiyo olan Tok'a sigarayÄ± bÄ±rakmasÄ±nÄ± tavsiye etti. Günde 2 paket sigara içen Tok, uyarÄ± üzerine o gün sigarayÄ± bÄ±rakÄ±rken klima gazlarÄ± için kullandÄ±ÄŸÄ± boÅŸ tüpten, açÄ±lmasÄ± çok zor bir kumbara tasarladÄ±. Mehmet Tok, her gün daha önce sigara satÄ±n almak için harcadÄ±ÄŸÄ± parayÄ± kumbaraya koymaya baÅŸladÄ±. Her yÄ±l kumbarayÄ± açan Tok, 8 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 70 bin lira para biriktirdi. Tok, geçen süre içerisinde 2 hafif ticari araç ve 1 de motosiklet sahibi oldu. Tok, geçen yÄ±l biriktirdiÄŸi parayÄ±, aÄŸustos ayÄ±nda açarak videoya kaydedip, örnek olmasÄ± için sosyal medyada da paylaÅŸtÄ±. SigarayÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra maddi ve saÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan kayÄ±plarÄ±nÄ± görmek için kumbarada para biriktirmeye karar verdiÄŸini anlatan Tok, ÅŸöyle dedi: "8 yÄ±l içerisinde yaklaÅŸÄ±k 70 bin lira para biriktirdim. Sigara içsem bu para benim zararÄ±ma olacaktÄ±. Ben bu parayÄ± biriktirerek deÄŸerlendirdiÄŸim. Sigara içenlerin de bÄ±rakmasÄ±nÄ± istiyorum. SigarayÄ± bÄ±raktÄ±m deyip bana gelen arkadaÅŸlara, aynÄ± kumbaradan hediye ediyorum. Ä°stediÄŸi renge boyuyorum. KumbaranÄ±n en önemli özelliÄŸi dayanÄ±klÄ± olmasÄ± ve kolaylÄ±kla açÄ±lamamasÄ±. Bugüne kadar 500 kumbara hediye etmiÅŸimdir. KumbarayÄ± açmak istediklerinde levyeyle açmalarÄ±na yardÄ±m ediyorum. Yeter ki sigarayÄ± bÄ±raksÄ±nlar."