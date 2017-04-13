TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda pasaportlarÄ±na damga vurulacak

Daha Ã¶nce 20-40 arasÄ±ndaki askerliÄŸini belgeleyemeyen erkeklerin damga zorunluluÄŸu varken, ÅŸimdi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan bir kararla tÃ¼m TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda pasaportlarÄ±na damga vurulma zorunluluÄŸu getirildi

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na 10 Nisan 2017 tarihi itibarÄ± ile Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda pasaportlarÄ±na damga vurulmasÄ± zorunluluÄŸu getirdi.

ESKÄ° UYGULAMA NASILDI?

Bu tarihten önceki uygulamaya göre, erkek Türk vatandaÅŸlarÄ±ndan 20-40 yaÅŸ arasÄ±nda olup da askerlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgeleyemeyen Türk vatandaÅŸlarÄ±na damga zorunluluÄŸu vardÄ±. Askerlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belgeleyenlerin pasaportlarÄ±na isteÄŸe göre damga vurulurken, 40 yaÅŸ üstü erkek yolcularÄ±n pasaportlarÄ±na ise belge gösterme zorunluÄŸu olmadan isteklerine göre damga vuruluyordu. KadÄ±n vatandaÅŸlarÄ±n ise hiç damga zorunluluÄŸu yoktu ancak isterlerse pasaportlarÄ±na damga vuruluyordu.Yetkililer, 10 Nisan 2017'de Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gönderilen genelge ile kadÄ±n erkek istisnasÄ±z tüm Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nda pasoportlarÄ±na damga vurulmasÄ± zorunluluÄŸunun getirildiÄŸini belirttiler.