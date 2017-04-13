MÄ°T TIR'larÄ± davasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme 15 yÄ±l hapis isteniyor

MÄ°T tÄ±rlarÄ± soruÅŸturmasÄ±nda yeni geliÅŸme! DavayÄ± yÃ¼rÃ¼ten eski cumhuriyet savcÄ±sÄ± Aziz TakcÄ± hakkÄ±nda 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanÄ±yor

MÄ°T tÄ±rlarÄ± soruÅŸturmasÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yeni karar geldi. DavayÄ± sürdüren Eski cumhuriyet savcÄ±sÄ± Aziz TakcÄ± hakkÄ±nda "terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

"DEVLET SIRRI" DEMÄ°ÅžLERDÄ°

2014 yÄ±lÄ±nÄ±n 19 Ocak günü Suriye'ye giden üç TIR Hatay'da, savcÄ±lÄ±k emriyle yapÄ±lan bir jandarma-polis operasyonuyla durdurulmuÅŸtu.MÄ°T TIR'larÄ± Hatay KÄ±rÄ±khan'da silah sevkiyatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine, Adana TMK 10. madde ile yetkili savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla, KÄ±rÄ±khan SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan durduruldular. TIR'lara refakat eden araç içerisindekiler ve TIR içerisinde yer alan bir kiÅŸi, KÄ±rÄ±khan BaÅŸsavcÄ±sÄ± ve KÄ±rÄ±khan savcÄ±sÄ±na, MÄ°T mensubu olduklarÄ±nÄ± ve araç içerisinde yer alan malzemelerin 'devlet sÄ±rrÄ±' niteliÄŸinde olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

JANDARMA BIRAKMIÅž POLÄ°S TEKRAR DURDURMUÅžTU

Dönemin Hatay Valisi'nin, personelin MÄ°T personeli olduÄŸu ve araçlarÄ±n MÄ°T'e ait olduÄŸu belirtilen talimat yazÄ±sÄ±yla TIR aranmadan jandarma tarafÄ±ndan yola devam etmesine izin verildi. SonrasÄ±nda, Adana TMK savcÄ±sÄ± Özcan ÅžiÅŸman'Ä±n KÄ±rÄ±khan'a ulaÅŸmasÄ±yla, TIR'Ä±n önü bu sefer polislerce kesildi.