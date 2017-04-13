3 yÄ±ldÄ±r sandÄ±ÄŸa gitmiyorlardÄ± o belde sakinleri referandumda oy kullanacak

3 senedir seÃ§imlerde oy kullanmayan KÃ¼tahya'nÄ±n KuÅŸu beldesi sakinleri bu sene sandÄ±ÄŸa giderek oy kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

KuÅŸu beldesi 3 yÄ±l önce, nüfusu 2 binin altÄ±na düÅŸerek köy statüsüne getirilmesinin ardÄ±ndan hukuk mücadelesi baÅŸlatÄ±ldÄ±. 3 yÄ±llÄ±k hukuk mücadelesini kazanan KuÅŸu Beldesine, Simav KaymakamÄ± Türker ÇaÄŸatay Halim, 3 Nisan 2017'de Belediye BaÅŸkanÄ± (Kayyum) olarak görevlendirildi. 3 yÄ±l boyunca köy muhtarlÄ±ÄŸÄ± görevini sürdüren, KuÅŸu Nurullah Bayram Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay, 'KuÅŸu Köy OlmasÄ±n' platformunun son olarak toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, KuÅŸu halkÄ± olarak 16 Nisan'daki referandum da oy kullanÄ±lmasÄ± yönünde karar aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Aktay, "Beldemiz sevinç ve mutluluk içinde, 16 Nisan'da sandÄ±ÄŸa gidecek, özgür iradesiyle oy kullanacak" dedi.