FETÃ–'nÃ¼n kara kutusu kaÃ§arken yakalandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n Siirt ve Zonguldak illerinin kara kutusu olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Zekeriya T.'nin Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

Marmaris KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Grup AmirliÄŸi ekipleri daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±lan bir grup FETÖ/PDY üyesinin kaçak yollarla ilçeden Yunanistan'Ä±n Rodos AdasÄ±na geçmeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± öÄŸrenip takip baÅŸlattÄ±. Otomobille ormanlÄ±k alana giden grup buradan Rodos'tan gelecek özel bir tekneyi beklemeye baÅŸladÄ±. Grubun Ä°çmeler kÄ±rsalÄ±nda olduÄŸunu öÄŸrenen polis operasyon için düÄŸmeye bastÄ±. KarÅŸÄ±sÄ±nda polisi gören FETÖ üyeleri otomobille kaçmak isterken polis otosuna çarptÄ±. KÄ±sa bir kovalamanÄ±n ardÄ±ndan Ä°ran uyruklu Hadi M. (36) ve Hasan K. (41) adlÄ± 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Åž. (29), Aziz T. (35), Zekeriya T. (51) ile yanlarÄ±nda bulunan Filiz Ö.'nün oÄŸlu Mehmet Emin Ö. (13) kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar sorgu için emniyete götürüldü. ZanlÄ±lar arasÄ±nda, daha önce Sermaye PiyasasÄ± Kurulunda ve Ä°ÅžKUR'da çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, öÄŸretmen, komiser ve mali müÅŸavirin bulunduÄŸu belirtildi. ZanlÄ±lardan FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ±nda öÄŸretmenlikten ihraç edilen Zekeriya T.'nin örgütün önemli isimlerinden olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.