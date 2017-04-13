Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/04/2017 14:01

ÃœnlÃ¼ market zincirinin sahibi FETÃ–'den tutuklandÄ±

BaÅŸgimpa Marketler Zinciri YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali BaÅŸdurak

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda adliyeye gÃ¶nderilen BaÅŸgimpa Marketler Zinciri YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali BaÅŸdurak tutuklandÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan BaÅŸgimpa Marketler Zinciri Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali BaÅŸdurak emniyet müdürlüÄŸündeki ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye getirildi. SoruÅŸturmayÄ± yürüten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren BaÅŸdurak, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan BaÅŸdurak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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