ÃœnlÃ¼ market zincirinin sahibi FETÃ–'den tutuklandÄ±

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda adliyeye gÃ¶nderilen BaÅŸgimpa Marketler Zinciri YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali BaÅŸdurak tutuklandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan BaÅŸgimpa Marketler Zinciri Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali BaÅŸdurak emniyet müdürlüÄŸündeki ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye getirildi. SoruÅŸturmayÄ± yürüten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren BaÅŸdurak, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan BaÅŸdurak tutuklanarak cezaevine gönderildi.