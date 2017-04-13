Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/04/2017 14:06

Gaziantep'e canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± yapmayÄ± planlayan terÃ¶rist yakalandÄ±

gaziantep canlÄ± bomba

Suriye'den TÃ¼rkiye'ye geÃ§erken yakalanan Ã‡eÃ§enistan asÄ±llÄ± Rusya uyruklu D.G.'nin Gaziantep'te canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken Kilis'te yakalanan ve Gaziantep'te canlÄ± bomba olarak saldÄ±rÄ± yapmayÄ± planlayan DEAÅž terör örgünü üyesi Çeçenistan asÄ±llÄ± Rusya uyruklu D.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

BEL KEMERÄ° ÅžEKLÄ°NDE PATLAYICI ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

DEAÅž'lÄ± teröristin üst aramasÄ±nda 2 el bombasÄ± ve bel kemeri ÅŸeklinde patlamaya hazÄ±r 750 gram C4 patlayÄ±cÄ± ile ele geçirildi. Ele geçirilen bomba ve patlayÄ±cÄ±, bomba imha uzmanlarÄ±nca kontrollü ÅŸekilde imha edilirken, gözaltÄ±na alÄ±nan terörist ise güvenlik güçlerince sorgulandÄ±. D.G'nin örgütünün talimatÄ± doÄŸrultusunda Rakka'dan geldiÄŸi, Gaziantep'e giderek canlÄ± bomba eylemi yapacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenildi.SorgulamasÄ± tamamlanan terörist, çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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