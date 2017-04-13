Mardin'de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 7 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 6-12 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±naklarda çok sayÄ±da silah, mühimmat, patlayÄ±cÄ± ve yaÅŸam malzemesi ile örgütsel döküman ele geçirildi.Güvenlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin doÄŸu ve güneydoÄŸu illerinde PKK'ya yönelik operasyonlarÄ± devam ediyor.Bu kapsamda, Mardin'in Artuklu ilçesinde 9 Nisan'da baÅŸlatÄ±lan operasyonlarda, Ulucanlar mezrasÄ± bölgesinde gerçekleÅŸtirilen arama-tarama faaliyetinde tespit edilen bir sÄ±ÄŸÄ±nakta bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.ÇatÄ±ÅŸmada, örgütün sözde GAP-Urfa sorumlusu "Firaz" kod adlÄ± Masum Ay, sözde Savur sorumlusu "Åževger" kod adlÄ± Oktay Salman, sözde Bismil eylem sorumlusu "Çektar" kod adlÄ± Yusuf KÄ±lÄ±nç, sözde Artuklu eylem ve örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu "Serhat" kod adlÄ± terörist, "Reber" kod adlÄ± Teyyüp Çam ve kod adÄ± "BeÅŸir" olan bir örgüt mensubu ile bir Ä°ranlÄ± terörist etkisiz hale getirildi. SÄ±ÄŸÄ±nakta teröristlerin kullandÄ±ÄŸÄ± 2 M-16 piyade tüfeÄŸi, 4 AK-47 kalaÅŸnikof, bir tabanca ve 9 el bombasÄ± ele geçirildi.

ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilçesi DerebaÅŸÄ± köyünde 7 Nisan'da yapÄ±lan operasyonda AsÄ±m Tepe mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇatÄ±ÅŸmada bir PKK'lÄ± terörist etkisiz hale getirildi, silahÄ±na el konuldu.MuÅŸ'un Tatargazi köyünde 8 Nisan'da gerçekleÅŸtirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu "RÄ±zgar Malazgirt" kod adlÄ± Mehmet isimli terörist evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Bitlis'in BalcÄ±lar köyü bölgesinde, 14 Ocak'ta 6 teröristin öldürüldüÄŸü sÄ±ÄŸÄ±nakta 10 Nisan'da Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince detaylÄ± arama yapÄ±ldÄ±. Aramada, banyo bölümünde gizli bir oda içerisinde "Bahoz" kod adlÄ± Ahmet Tekin isimli teröristin cesedi ile bir M-16 piyade tüfeÄŸi bulundu.

Mardin'in Duygulu, Heybeli ve Güvenli mahallelerinde 7 Nisan'da baÅŸlatÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 2'si boÅŸ ve 4'ü dolu olmak üzere 6 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildi.

SÄ±ÄŸÄ±naklardaki aramalarda, birer M-16 piyade tüfeÄŸi, AK-47 kalaÅŸnikof ve tabanca, 4 el bombasÄ±, 6 M-16 dolu ÅŸarjörü, AK-47 kalaÅŸnikofa ait 51 ÅŸarjör ve 380 fiÅŸek ile 47 tabanca fiÅŸeÄŸi ele geçirildi. Arama faaliyetinde araziye gizlenmiÅŸ 4 ayrÄ± noktada 50'ÅŸer kilogramlÄ±k bidonlar içerisinde patlayÄ±cÄ± madde belirlendi. PatlayÄ±cÄ±lar, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ±yla PatlayÄ±cÄ± Madde Ä°mha Timi (PAMÄ°T) tarafÄ±ndan yerinde imha edildi.

Mardin'in Åženocak Mahallesi'nde Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince 7 Nisan'da bir evde yapÄ±lan aramada, bidon içerisinde bir el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi ve tarlada 2 tabanca ele geçirildi.

Hakkari'nin Ä°kiyakalar bölgesi Düz Tepe mevkisinde 7 Nisan'da tespit edilen maÄŸarada bulunan 11 RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatÄ±, 10 RPG-7 roketatar sevk fiÅŸeÄŸi, bin 904 AK-47 kalaÅŸnikof fiÅŸeÄŸi, 9 el bombasÄ± ve 344 örgütsel dokümana el konuldu.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesi Dibek Mahallesi'nde 7 Nisan'da yürütülen operasyonda, 12 ayrÄ± noktada arazide topraÄŸa gömülü ve kayalÄ±klar arasÄ±na gizlenmiÅŸ 8 bidon içerisinde 3 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± düzeneÄŸi, 4 mutfak tüpü ve 2 piknik tüpü bulundu. El yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lar yerinde imha edildi.

ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilçesi BuÄŸdaylÄ± köyünde 8 Nisan'da yapÄ±lan tarama arama faaliyetinde, topraÄŸa gömülü 19 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 22 kilo 253 gram TNT olduÄŸu düÅŸünülen gri renkli toz karÄ±ÅŸÄ±m, 6 elektrikli kapsül, 61 normal kapsül, 32 mekanik kapsül, PE-A4 ibareli 9 kilo 152 gram patlayÄ±cÄ± madde ve 426 AK-47 kalaÅŸnikof fiÅŸeÄŸi ele geçirildi.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Hazro ilçesi Koçbaba Mahallesi yolunda 9 Nisan'da asfalt yol üzerinde gömülü 2 mutfak tüpü ve yaklaÅŸÄ±k 100 kilogram amonyum nitratla hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, PAMÄ°T tarafÄ±ndan kontrollü infilak ettirildi.

YaklaÅŸÄ±k 3 ton esrar bulundu

Lice ilçesi Tepe Mahallesi'nde 9 Nisan'da gerçekleÅŸtirilen arama-tarama faaliyetinde, 3 ayrÄ± noktada topraÄŸa gömülü 38 jelikan varil ve 59 çuval içerisinde yaklaÅŸÄ±k 2 ton 860 kilogram toz esrar ve 190 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Batman GercüÅŸ ilçesi Koyunlu köyü Devare Tepe bölgesinde 10 Nisan'da baÅŸlayan operasyonda, arazide ele geçirilen patlamamÄ±ÅŸ bir RPG-7 roketatar mühimmatÄ± PAMÄ°T tarafÄ±ndan yerinde imha edildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi SarÄ±yer Mahallesi Atkomu ve Zerkankomu bölgesinde 10 Nisan'da baÅŸlatÄ±lan operasyonda, 2 sÄ±ÄŸÄ±nakta bir biksi makineli tüfek, 2 AK-47 kalaÅŸnikof ve buna ait bin 300 fiÅŸek, bir RPG-7 roketatar ile beÅŸer mühimmatÄ± ve sevk fiÅŸeÄŸi, 3 bin 200 biksi fiÅŸeÄŸi, 35 M-16 piyade tüfeÄŸi fiÅŸeÄŸi, 460 gram plastik patlayÄ±cÄ± ve bir patlayÄ±cÄ± düzenek ele geçirildi.

Van'Ä±n BaÅŸkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrasÄ± bölgesinde 11 Nisan'da yürütülen operasyon kapsamÄ±nda tespit edilen sÄ±ÄŸÄ±nakta, 4 AK-47 kalaÅŸnikof ve buna ait 4 ÅŸarjör, bir tabanca ve ÅŸarjörü ile 231 fiÅŸek bulundu.

Mardin'in MazÄ±daÄŸÄ± ilçesi ArmaÄŸan ve Yevri mahalleleri kÄ±rsalÄ±nda ve KÄ±zÄ±ltepe ilçesi Uzunkaya Mahallesi Beyaz Tepe bölgesi güneyinde 11 Nisan'da düzenlenen operasyonda, araziye gömülü plastik jelikanlar içinde bir AK-47 kalaÅŸnikof ve 5 ÅŸarjörü ele geçirildi. ArmaÄŸan ve Uzunkaya mahallelerinde 12 Nisan'da gerçekleÅŸtirilen operasyonda, 2 ayrÄ± sÄ±ÄŸÄ±nakta 150 kilogram gübre, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± yapmak için aÄŸÄ±zlarÄ± açÄ±lmÄ±ÅŸ 2 mutfak tüpü, bir el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± devresi ve 250 gram C-4 olduÄŸu belirlenen madde ele geçirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesi Aladana köyü ve YaylacÄ±k köyü Mesir Tepe bölgesinde 12 Nisan'da yürütülen operasyonda bidonlar içerisinde topraÄŸa gömülü bir AK-47 kalaÅŸnikof ve buna ait 50 fiÅŸek, 5 kilogramlÄ±k plastik bidonda amonyum nitrat ile desteklenmiÅŸ ve basma düzenekli 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu.