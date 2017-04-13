Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/04/2017 16:01

Gece yarÄ±sÄ± dev operasyon 543 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

terÃ¶r operasyonu

21 ilde dÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve DAEÅž'e yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda toplamda 543 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 21 ilde dün gerçekleÅŸtirilen operasyonda 412 kiÅŸi yakalandÄ±.Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, güvenlik güçlerinde 21 ilde dün düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla 412 zanlÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ZanlÄ±larÄ±n adreslerindeki aramalarda çok sayÄ±da silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Terör örgütü DEAÅž operasyonunda 131 gözaltÄ±

Terör örgütü DEAÅž'e yönelik 13 ilde 6-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda ise oÌˆrguÌˆt icÌ§erisinde faaliyet goÌˆsterdikleri tespit edilen 131 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, çok sayÄ±da silah, mühimmat ve örgütsel dokümana el konuldu.

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Mardin'de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 7 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

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Gaziantep'e canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± yapmayÄ± planlayan terÃ¶rist yakalandÄ±

Suriye'den TÃ¼rkiye'ye geÃ§erken yakalanan Ã‡eÃ§enistan asÄ±llÄ± Rusya uyruklu D.G.'nin Gaziantep'te canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±