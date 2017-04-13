Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/04/2017 16:04

YÃ¼ksekova'da facia son anda engellendi

patlayÄ±cÄ±

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan tuzaklanan patlayÄ±cÄ± imha edildi

Yüksekova'da PKK'lÄ± teröristlerce yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Armutdüzü köyü kÄ±rsalÄ±nda bölücü terör örgütü tarafÄ±ndan Van-Hakkari karayolunun, yol emniyetini saÄŸlamak için birliklerin konuÅŸlanabileceÄŸi bölgeye mayÄ±n/el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± (EYP) yerleÅŸtirildiÄŸine dair bilgi edinilmesi üzerine, 12 Nisan'da bölgeye operasyon düzenlenmiÅŸtir. Operasyonda büyük mutfak tüpüne tuzaklanmÄ±ÅŸ EYP düzeneÄŸi tespit edilmiÅŸtir. Tespit edilen düzenek kontrollü olarak yerinde imha edilmiÅŸtir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
terÃ¶r operasyonu

Gece yarÄ±sÄ± dev operasyon 543 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

21 ilde dÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ve DAEÅž'e yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda toplamda 543 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

terÃ¶r operasyonu

Mardin'de Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 7 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Mardin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

gaziantep canlÄ± bomba

Gaziantep'e canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± yapmayÄ± planlayan terÃ¶rist yakalandÄ±

Suriye'den TÃ¼rkiye'ye geÃ§erken yakalanan Ã‡eÃ§enistan asÄ±llÄ± Rusya uyruklu D.G.'nin Gaziantep'te canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±