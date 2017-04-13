YÃ¼ksekova'da facia son anda engellendi

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan tuzaklanan patlayÄ±cÄ± imha edildi

Yüksekova'da PKK'lÄ± teröristlerce yola tuzaklanan patlayÄ±cÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Armutdüzü köyü kÄ±rsalÄ±nda bölücü terör örgütü tarafÄ±ndan Van-Hakkari karayolunun, yol emniyetini saÄŸlamak için birliklerin konuÅŸlanabileceÄŸi bölgeye mayÄ±n/el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± (EYP) yerleÅŸtirildiÄŸine dair bilgi edinilmesi üzerine, 12 Nisan'da bölgeye operasyon düzenlenmiÅŸtir. Operasyonda büyük mutfak tüpüne tuzaklanmÄ±ÅŸ EYP düzeneÄŸi tespit edilmiÅŸtir. Tespit edilen düzenek kontrollü olarak yerinde imha edilmiÅŸtir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."