Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 13/04/2017 20:40

Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde ABD'li asker Ã¶lÃ¼ bulundu

incirlik Ã¼ssÃ¼

ABD'li Ã§avuÅŸ Ä°ncirlik'teki gÃ¶revine gitmeyince yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma sonucu Ã¶lÃ¼ bulundu

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda görev yapan çavuÅŸ Curtis C. Gardner, 10 Nisan'da göreve gitmedi. Askeri merak eden personel, kaldÄ±ÄŸÄ± dairesine girince çavuÅŸu, hareketsiz halde buldu. ÇaÄŸrÄ±lan ambulansla Ä°ncirlik Hava Üssü'ndeki hastaneye götürülen Curtis C. Gardner'in öldüÄŸü belirlendi. Florida'dan Adana'ya geldiÄŸi belirtilen çavuÅŸun kesin ölüm nedeni, otopsinin ardÄ±ndan belli olacak. Olayla ilgili soruÅŸturma da baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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