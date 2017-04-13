Ä°BB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± skandal referandum paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle aÃ§Ä±ÄŸa aldÄ±

Ä°BB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ, Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n sosyal medyada paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± "17 Nisan gÃ¼nÃ¼ savaÅŸÄ± kazanÄ±nca, bunlarÄ±n karÄ±larÄ± ve kÄ±zlarÄ± GANÄ°MET olarak EVET Ã§ilere HELALDÄ°R" mesajÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k gÃ¶revliyi aÃ§Ä±ÄŸa aldÄ±

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Haller MüdürlüÄŸü çalÄ±ÅŸanÄ± Ömer A., facebook sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± referandumla ilgili, "17 Nisan günü savaÅŸÄ± kazanÄ±nca, bunlarÄ±n karÄ±larÄ± ve kÄ±zlarÄ± GANÄ°MET olarak EVET çilere HELALDÄ°R" mesajÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°BB BaÅŸkanÄ± TopbaÅŸ görevliyi iÅŸinden men etti. Ä°BB'den de skandal ileti üzerine jet bir yanÄ±t geldi. Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ'Ä±n talimatÄ±yla konuyla ilgili müfettiÅŸ görevlendirdiÄŸi, Ömer A.'nÄ±n soruÅŸturma baÅŸlatÄ±larak görevinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

"BUNLARIN KARILARI KIZLARI..."

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi çalÄ±ÅŸanÄ± Ömer A., facebook hesabÄ±ndan "SEVGÄ°LÄ° DOSTLAR!!!! CHP açÄ±kça savaÅŸ ilan ederek bu hususta elinden geleni ardÄ±na koymamaktadÄ±r. Meclis de baÅŸladÄ±klarÄ± saldÄ±rganlÄ±klarÄ±nÄ± tüm eylem ve söylemleri ile EVET çilerin üzerine çevirmiÅŸlerdir. 17 Nisan günü savaÅŸÄ± kazanÄ±nca, bunlarÄ±n karÄ±larÄ± ve kÄ±zlarÄ± GANÄ°MET olarak EVETçilere HELALDÄ°R ÅŸeklinde paylaÅŸÄ±m yaptÄ±. Ä°letiyi beÄŸenenler olduÄŸu gibi, "Dostum biraz fazla olmadÄ± mÄ±" diye kendisini uyaran ve sert çÄ±kanlar da oldu. Ömer A. kendisini uyaran bir kiÅŸiye, "EksiÄŸi fazlasÄ±nÄ± bilmem... Bunlar bizi denize dökmekten ve savaÅŸdan bahsediyorlarsa, bizde savaÅŸ hukukundan bahsettik" ÅŸeklinde yanÄ±t verdi.

Ä°BB'DEN JET TEPKÄ°

Ä°letinin sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± ve tepkiler üzerine Ömer A., hakkÄ±nda, Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ'Ä±n talimatÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, görevinden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Ömer A. Ä°BB'de gece amiri olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiyordu.