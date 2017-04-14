MuÄŸla'da 5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu

AFAD tarafÄ±ndan alÄ±nan son bilgiye gÃ¶re MuÄŸla'nÄ±n Ula ilÃ§esinde 5 ÅŸiddetinde deprem oldu

MuÄŸla'da 5 büyüklüÄŸünde deprem oldu.AFAD'Ä±n internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

"Ä°lk incelemelere göre can kaybÄ± veya hasar yok"

MuÄŸla Valisi Amir Çiçek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada AFAD ekiplerini tedbir ve inceleme amaçlÄ± Ula ilçesine gönderdiÄŸini belirterek, "Ekiplerin bölgede yaptÄ±ÄŸÄ± ilk incelemede ilçe ve yakÄ±n mahallelerde can kaybÄ± veya hasar yok. VatandaÅŸlardan da bu yönde bir ihbar gelmedi. Ä°ncelemeler devam ediyor." dedi.

AFAD çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±

Öte yandan MuÄŸla Valisi Amir Çiçek'in talimatÄ±yla bölgeye giden AFAD ekipleri, ilçe merkezinde ve yakÄ±n mahallelerde çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.

VatandaÅŸlar, deprem anÄ±nÄ± anlattÄ±

Ä°lçe merkezinde restoran iÅŸleten Zafer ZÄ±raplÄ± (33), AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ilk etapta çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için deprem olduÄŸunu fark edemediÄŸini söyledi. Bir anda baÅŸÄ± dönüyormuÅŸ gibi hissettiÄŸini dile getiren ZÄ±raplÄ±, "Sonra müÅŸteriler kaçÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ben de yere çöktüm. BayaÄŸÄ± büyük bir depremdi. Herkese geçmiÅŸ olsun. " diye konuÅŸtu.

Market iÅŸletmecisi Soner BalkÄ±r da müÅŸterileriyle ilgilendiÄŸi sÄ±rada deprem olduÄŸunu belirterek, bayaÄŸÄ± sallandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Hemen eÅŸini ve çocuklarÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan BalkÄ±r, "BayaÄŸÄ± korktum. Ä°lk defa böyle büyük bir deprem yaÅŸadÄ±k." dedi.