Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/04/2017 09:10

Irak'tan TÃ¼rkiye'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 3 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

terÃ¶rist

Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye ve daha sonra Ã‡ukurca ve Åžemdinli'ye sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan 4 terÃ¶ristten 3'Ã¼ etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndan Türkiye'ye, Hakkari'nin Çukurca ilçesinin ÇaÄŸlayan Deresi yataÄŸÄ±ndan sÄ±zmaya çalÄ±ÅŸan PKK'lÄ± 2 terörist, Han Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerce fark edildi. Teröristlerden biri tank atÄ±ÅŸÄ±yla vurularak etkisiz hale getirildi.

Åžemdinli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi 

Åžemdinli ilçesinde ise Derecik Gerden Tepe Üs Bölgesi'ne sÄ±zmaya çalÄ±ÅŸan 2 terörist, askerlerce fark edildi. Güvenlik güçleri 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

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