Yurt geneli hava durumu 14 Nisan 2017

Meteorolojiden alÄ±nan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Akdeniz, Ä°ç Anadolu'nun güneyi ve doÄŸusu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz, DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu'nun saÄŸanak, yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Antalya'nÄ±n doÄŸu kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, KahramanmaraÅŸ, Tunceli, Bingöl, MuÅŸ, Bitlis, ÅžÄ±rnak, Hakkari, Van, DiyarbakÄ±r, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olmasÄ± bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nÄ±n doÄŸusu, Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu'nun kuzeybatÄ±sÄ± ve BatÄ± Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi meydana geleceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yurt genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredeceÄŸi ve önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n ise genellikle kuzey ve doÄŸu, yurdun doÄŸu kesimlerinde güney ve güneybatÄ± yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, Ä°skenderun Körfezi ve Hatay kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetlice (30-50 Km/saat), DoÄŸu Anadolu'nun batÄ±sÄ±nda ve güneyinde, GüneydoÄŸu Anadolu'nun doÄŸusunda kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± bulutlu 17

Ä°stanbul: ParçalÄ± bulutlu 17

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 22

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 21

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n doÄŸu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 19

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde hafif saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 12

Trabzon: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu, saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n ; bugün sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 12

Erzurum: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu 10

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. 18