KÄ±z yetiÅŸtirme yurdunda cinsel istismar skandalÄ±

DiyarbakÄ±r kÄ±z yetiÅŸtirme yurdunda kalan 17 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z, temizlik gÃ¶revlisinin cinsel istismarÄ±na uÄŸradÄ±. Yurdun temizlik gÃ¶revlisine 33 yÄ±la kadar hapis istendi

DiyarbakÄ±r'da Çocuk YuvasÄ± ve KÄ±z YetiÅŸtirme Yurdu'nda kalan 17 yaÅŸÄ±ndaki S.A.'ya cinsel istismarda bulunduÄŸu iddia edilen yurdun temizlik görevlisi F.S. hakkÄ±nda 33 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±ldÄ±. 17 yaÅŸÄ±ndaki S.A., olay günü peçete almak için yurdun görüÅŸme odasÄ±na gitti. Bu sÄ±rada görüÅŸme odasÄ±nda bulunan ve yurtta temizlik görevlisi olarak çalÄ±ÅŸan 42 yaÅŸÄ±ndaki F.S., maÄŸdurdan temizlik iÅŸlerinde yardÄ±m etmesini istedi. Bunun üzerine aldÄ±ÄŸÄ± peçeteyi arkadaÅŸÄ±na veren maÄŸdur S.A., temizliÄŸe yardÄ±m etmek için görüÅŸme odasÄ±na geri döndü. Åžüphelinin bu sÄ±rada odaya gelen S.A'yÄ± zorla tutarak cinsel istismarda bulunduÄŸunu belirten savcÄ±, maÄŸdurun baÄŸÄ±rmak istediÄŸini ancak ÅŸüphelinin maÄŸduru öperek bunu engellediÄŸini kaydetti. BaÄŸÄ±ramayan maÄŸdurun ÅŸüpheliye tekme atarak dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmak istediÄŸini ifade eden savcÄ±, ÅŸüphelinin buna izin vermediÄŸini belirtti. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n seslenmesi üzerine F.S.'nin maÄŸduru bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden savcÄ±, maÄŸdurun ÅŸikayetçi olduÄŸunu, ÅŸüphelinin suçlamayÄ± kabul etmediÄŸini ifade etti. Åžü