TSK aÃ§Ä±kladÄ± PKK'nÄ±n sÃ¶zde sorumlularÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TSK'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, devam eden terÃ¶r operasyonlarÄ±nda PKK'nÄ±n sÃ¶zde sorumlularÄ± etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan açÄ±klamada, son bir haftada Hakkari, ÅžÄ±rnak, Siirt, DiyarbakÄ±r, Batman, Bitlis ve MuÅŸ'taki operasyonlarda, aralarÄ±nda turuncu listede aranan PKK'nÄ±n sözde Güroymak sorumlusu, sözde GAP sorumlu yardÄ±mcÄ±sÄ±, sözde Savur sorumlusu ve gri listede aranan 2 örgüt mensubunun da bulunduÄŸu 29 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.