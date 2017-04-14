GÃ¼ntekin Onay'dan Fabri'nin hatasÄ±na tepki Hala inanamÄ±yorum

Spor yorumcusu GÃ¼ntekin Onay, dÃ¼n akÅŸam oynanan maÃ§ta BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kalecisi Fabri'nin yaptÄ±ÄŸÄ± hatayÄ± eleÅŸtirdi

Lyon-BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda Ä°spanyol kaleci Fabri'nin skandal hatasÄ± futbol yorumcusu Güntekin Onay'Ä±n tepkisine neden oldu. Onay maçtan sonra canlÄ± yayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Fabri vur topu taca gitsin kardeÅŸim. Hala inanamÄ±yorum ya hala." diye konuÅŸtu.

"CENK TOSUN'A KIZAMIYORUM"

"BeÅŸiktaÅŸ ikinci yarÄ± çok acÄ± çekti. AslÄ±nda ÅŸanslÄ±ydÄ± da ama Talisca'nÄ±n ikinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ± giden kafa vuruÅŸu gerçekten kÄ±rÄ±lma anlarÄ±ndan biriydi. Ä°lk yarÄ±da oyunun kontrolünü rakibe vermeyen bir BeÅŸiktaÅŸ vardÄ±. Ä°kinci yarÄ±da ise Lyon'un kontrolü altÄ±ndaydÄ±. Ä°kinci yarÄ±da Mitrovic ile sahaya çÄ±kÄ±lmasÄ± enteresandÄ±. OÄŸuzhan ve Babel top taÅŸÄ±yan isimlerdi. Cenk Tosun'a kÄ±zamÄ±yorum. AçÄ±k alanda iÅŸ yapacak oyuncu deÄŸil çünkü. Talisca da çok pas hatasÄ± yaptÄ± ve top hiç orada kalmadÄ±. Böyle olunca BeÅŸiktaÅŸ baskÄ± aldÄ±."