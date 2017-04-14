FlaÅŸ o isimler hakkÄ±nda istenen cezalar belli oldu

Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklanan gazeteciler NazlÄ± IlÄ±cak, Ahmet Altan, Mehmet Altan ile Tuncay Ahmet Altan, Mehmet Altan ve NazlÄ± IlÄ±cak hakkÄ±nda istenen cezalar belli oldu

Opçin ve Emre Uslu’nun da aralarÄ±nda olduÄŸu 17 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±. Ä°stanbul Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede NazlÄ± IlÄ±cak ile Ahmet ve Mehmet Altan kardeÅŸler için; “Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan KaldÄ±rmaya veya Görevini YapmasÄ±nÄ± Engellemeye TeÅŸebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan KaldÄ±rmaya veya Görevini YapmasÄ±nÄ± Engellemeye TeÅŸebbüs”, “Anayasal Düzeni Ortadan KaldÄ±rmaya TeÅŸebbüs”, “SilahlÄ± Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt AdÄ±na Suç Ä°ÅŸlemek” suçlarÄ±ndan 3’er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 7,5 yÄ±ldan 15’er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

Ä°ddianamede firari ÅŸüpheliler Ekrem DumanlÄ±, Tuncay Opçin ve Emre Uslu için ise “Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan KaldÄ±rmaya veya Görevini YapmasÄ±nÄ± Engellemeye TeÅŸebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan KaldÄ±rmaya veya Görevini YapmasÄ±nÄ± Engellemeye TeÅŸebbüs”, “Anayasal Düzeni Ortadan KaldÄ±rmaya TeÅŸebbüs”, ve “silahlÄ± terör örgütü yöneticisi olmak” suçlarÄ±ndan 3’er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ile 22,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

“TOPLUMU DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NE HAZIRLAMAK Ä°ÇÄ°N YAZDI”

Ahmet Altan’Ä±n bazÄ± yazÄ±larÄ±na yer verilen iddianamede, “Darbe giriÅŸimine giden süreçte Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±’na sürekli olarak diktatör yakÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± yaparak ülke yönetiminden gitmesi için kÄ±sa bir süre kaldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde söylemler bulunmak ve bu ÅŸekilde toplumu terör örgütü tarafÄ±ndan planlanan darbe giriÅŸimine hazÄ±rlamak amacÄ±yla yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±..” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Ahmet Altan’Ä±n cep telefonu HTS kayÄ±tlarÄ±na ait raporlara da yer verilen iddianamede, Altan’Ä±n FETÖ terör örgütünün “emniyet yapÄ±lanmasÄ± yöneticisi ve medya imamÄ±” olduÄŸu iddia edilen Önder Aytaç, örgütün “medya faaliyetleri sorumlusu” Alaeddin Kaya ve “Medya imam yardÄ±mcÄ±sÄ±” Ekrem DumanlÄ± ile irtibatlÄ± olduÄŸu belirtildi.

“F” SERÄ°SÄ° 1 DOLARA ÖZEL CÜZDAN Ä°DDÄ°ASI

Ä°ddianamede Mehmet Altan’Ä±n evinde yapÄ±lan aramalarda 6 adet 1 dolar ele geçirildiÄŸi, 5 adet 1 dolarÄ±n çalÄ±ÅŸma masasÄ±nÄ±n çekmecesinde diÄŸer dövizlerle bir arada olduÄŸu ancak “F” serisi olduÄŸu tespit edilen 1 adet 1 dolarÄ±n ise, koridordaki dolap içerisinde kÄ±rmÄ±zÄ± bir cüzdanÄ±n içinde özel olarak muhafaza edildiÄŸi iddiasÄ± yer aldÄ±.

Ä°ddianamede NazlÄ± IlÄ±cak’Ä±n 12 Eylül darbesinden önce 1978 yÄ±lÄ±nda sÄ±kÄ±yönetim ilan edilmesine destek verdiÄŸi ve “13 ilde sÄ±kÄ±yönetim yürürlüÄŸe girdi. Huzura susamÄ±ÅŸ milletimiz yürekten sesleniyor. Merhaba asker..” ÅŸeklindeki yazÄ±sÄ±na yer verildi.

“Ä°ÅžBÄ°LEN, ÖRGÜTÜN OPERASYON EKÄ°BÄ°NDE”

Ä°ddianamenin, “Terör örgütünün medya unsurlarÄ±ndan olan ÅŸüphelilerin irtibatlÄ± olduÄŸu örgüt üst yöneticilerinin konumlarÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda Ak Parti 24. Dönem Ä°zmir Milletvekili Ä°lhan Ä°ÅŸbilen yer aldÄ±.

17-25 AralÄ±k soruÅŸturmalarÄ± sonrasÄ±nda partisinden istifa ettiÄŸi anlatÄ±lan Ä°ÅŸbilen’in, örgütün “operasyon ekibinde” yer aldÄ±ÄŸÄ±, FETÖ içerisinde üst düzey sorumlulardan olduÄŸu ve örgüt içerisinde hala “istiÅŸare heyeti üyesi” olduÄŸu belirtildi.

Kaynak: Hürriyet