Hakkari'de sel felaketi yollar kapandÄ±

Hakkari'de etkili olan sel nedeniyle Hakkari-Ã‡ukurca ve Hakkari-Van KarayollarÄ±nda heyelan oldu

Sel, Åžemdinli Ä°lçesi'nde köprülere zarar verdi. Heyelan ve sel sularÄ±ndan dolayÄ± kapanan yollarÄ±n açÄ±lmasÄ± için KarayollarÄ± ve Ä°l Özel Ä°daresine baÄŸlÄ± ekipler çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

Hakkari'de etkili olan saÄŸanak yaÄŸmur, heyelana neden oldu. Sabah saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolunun çöplük mevkii ile TaÅŸbaÅŸÄ± ve Gelincik mezralarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu karayolu ve köy yollarÄ±nda heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte çevredeki köylerde yaÅŸayanlar endiÅŸeye kapÄ±lÄ±rken, kapanan yollar ise KarayollarÄ± ve Ä°l Özel Ä°daresine baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan açÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Hakkari-Van Karayolunun 20'nci kilometresindeki ÇanaklÄ± Köyünde ise yaÄŸmur ve oluÅŸan sel, köyün içinden geçen derenin taÅŸmasÄ±na neden oldu. Köylüler, evlerini zarar görmemesi için büyük çaba gösterdi.

Bu arada Yüksekova Ä°lçesine baÄŸlÄ± Güçlü Köyün'de HacÄ± Habib Öner'e ait iki katlÄ± ev de sel sularÄ±nÄ±n içinde kaldÄ±. Öner, evinin yanÄ±nda geçen yolun kenarÄ±na duvar örülmesi için KarayollarÄ±'na baÅŸvurduÄŸunu, ancak ÅŸu ana kadar hiç bir önlemin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Hakkari'nin Sümbül Mahallesindeki Tekser konutlarÄ±ndaki bir apartmanÄ±n bodrum katÄ± da sular altÄ±nda kaldÄ±.

KÖPRÜLERE ZARAR VERDÄ°

Bölgede dünden beri etkili olan saÄŸnak yaÄŸmur, Åžemdinli Ä°lçesi'nde de hayatÄ± olumsuz etkiledi. Sel sularÄ± ilçenin Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Derecik Beldesi ile Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan Tekelli bölgesindeki yollarÄ±n ulaÅŸÄ±ma kapanmasÄ±na neden oldu. AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± oluÅŸan sel sularÄ±nÄ±n Derecik Beldesi'ne ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan BoÄŸazköy Köprüsü ile Tekeli, Alan, YukarÄ± ve AÅŸaÄŸÄ± Kayalar köyü ile birçok mezranÄ±n ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan Hazne Köprüsü selden zarar gördü.

ÖÄžRENCÄ°LER OKULA GÄ°DEMEDÄ°

Sel sularÄ± Tekeli köyü yolu üzerinde bulunan Öztürk BalÄ±k Tesisleri, Åžemdinli - Derecik yolunun polis kontrol noktasÄ±nda bulunan mobese direÄŸine de zarar verdi. Etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± ilçedeki bazÄ± evler de sel sularÄ± altÄ±nda kaldÄ±. Ä°lçenin Ortaklar, BoÄŸazköy, Tekelli, Tütünlü ile birçok mezrada eÄŸitim veren okullarda öÄŸretmen ve öÄŸrencilerin kapanan yollardan dolayÄ± okula gidemedikleri kaydedildi.

Yetkililer, bölgede etkili olan saÄŸnak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan ekiplerin sefer olduÄŸunu, kapanan yollarÄ±n ulÄ±ÅŸama açÄ±lmasÄ± için karayolarÄ± ve il özel idaresi ekiplerinin yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma yürüttüÄŸünü söyledi.