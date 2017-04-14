5 yaÅŸÄ±ndaki Emre'nin feci sonu

Denizliâ€™nin Ã‡ivril Ä°lÃ§esiâ€™nde yaÅŸanan olayda 5 yaÅŸÄ±ndaki Emre AktaÅŸ, park halindeki otomobilden baÅŸÄ±na dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kartÄ±p, kapama dÃ¼ÄŸmesine basÄ±nca boÄŸularak can verdi

Olay, geçen çarÅŸamba günü, saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda, KÄ±ralan Mahallesi’nde meydana geldi.ÿEmre AktaÅŸ, çiftçi babasÄ± Mesut AktaÅŸ’a ait, park halinde duran otomobilin arka kapÄ±sÄ±nÄ± açÄ±p içine girdi. AracÄ±n içinde oynayan Emre AktaÅŸ, daha sonra otomatik camÄ± açtÄ±, baÅŸÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±. Bu sÄ±rada minik Emre eliyleÿdüÄŸmeye dokununca otomatik cam yukarÄ± doÄŸru hareket etti. Emre AktaÅŸ’Ä±n boÄŸazÄ±, camÄ±n kapanmasÄ±yla sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. DiÄŸer oÄŸlunun çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyup otomobilin yanÄ±na koÅŸan Mesut AktaÅŸ,nefessiz kalan Emre’yi kurtarÄ±p, hastaneye götürdü. Ancak minik Emre, müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Minik Emre, yapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan, dünÿmahalle mezarlÄ±ÄŸÄ±nda gözyaÅŸlarÄ±yla topraÄŸa verildi. Jandarma, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.