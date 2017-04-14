Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yollar kapandÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor

Van'Ä±n BahÃ§esaray ilÃ§esinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle yollar ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±

Yurdun birçok bölgesinde bahar havasÄ± etkili olurken, Van'Ä±n Bahçesaray ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ulaÅŸÄ±mÄ±n aksadÄ±ÄŸÄ± 3 bin rakÄ±mlÄ± Karapet Geçidi'nde karayollarÄ± ekipleri yol açma çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütüyor.Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±ndaki artÄ±ÅŸla ülkenin birçok yerinde Ä±lÄ±man bir hava etkili olurken, Van'da karla mücadele çalÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor. KÄ±ÅŸ mevsiminin çetin geçtiÄŸi yerlerden Bahçesaray'da Nisan ayÄ±nda KarayollarÄ± ekipleri karla mücadele çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütüyor. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakÄ±mlÄ± Karapet Geçidi'nin çift ÅŸeritli yolunun bir bölümünde kÄ±ÅŸ mevsimi boyunca biriken kar kütleleri, iÅŸ makineleri tarafÄ±ndan temizleniyor. KarayollarÄ± 11. Van Bölge MüdürlüÄŸü 111. Åžube ÅžefliÄŸine baÄŸlÄ± GörentaÅŸ Åžantiyesi ekipleri, çÄ±ÄŸ tehlikesinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yolda, yüksekliÄŸi bazÄ± kesimlerde 3 metreyi bulan kar kütlelerinin temizlenmesi ve yolun ulaÅŸÄ±ma açÄ±lmasÄ± için gayret gösteriyor. Karapet Geçidi'nde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile birlikte ilçeye 20 kilometre uzaklÄ±ktaki bölgeye çÄ±ÄŸ düÅŸtü. KÄ±sa süreli kapanan yol, KarayollarÄ± 11. Bölge MüdürlüÄŸü ekiplerinin 3 saatlik çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ulaÅŸÄ±ma açtÄ±. YoÄŸun ÅŸekilde devam eden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±ndan dolayÄ± bazÄ± sürücüler dik rampalarÄ± çÄ±kamayÄ±nca geri dönmek zorunda kaldÄ±. BazÄ± sürüler ise zincir takarak yollarÄ±na devam etti.