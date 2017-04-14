O il felaketi yaÅŸadÄ± kÃ¶prÃ¼ler yerinden sÃ¶kÃ¼ldÃ¼

AdÄ±yaman'da etkili olan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelen sel sonucunda kÃ¶prÃ¼ ve menfezler yerinden sÃ¶kÃ¼ldÃ¼

AdÄ±yaman'Ä±n Çelikhan ilçesinde gece baÅŸlayan aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± meydana gelen selde 32 yerleÅŸim biriminin yolu sular altÄ±nda kaldÄ±. Sel sularÄ± köprü ve menfezleri yerinden sökerek sürükledi.

AdÄ±yaman'da etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸmur hayatÄ± felç etti. Ä°lçenin neredeyse tüm köylerinin yollarÄ± ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. Ä°lçede etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlar sele neden oldu. Sel sularÄ± daÄŸlÄ±k bölgelerde heyelana neden oldu. Sel sularÄ± ilçeye baÄŸlÄ± köy yollarÄ±nda köprü ve menfezleri yerinden söktü. Sel sularÄ±nÄ±n geçtiÄŸi yollar ve arazilerde derin çukurlar oluÅŸtu.

Çelikhan ilçesine baÄŸlÄ± Mutlu, YeÅŸilyayla, Askerhan, Korucak, KaraçayÄ±r, Karagöl, Åžerefhan, Bozgedik, Kalecik, GölbaÄŸÄ±, Aksu, Recep, Ä°ncirli, YaÄŸÄ±zatlÄ±, YeÅŸiytepe köyleri ve baÄŸlÄ± mezralarÄ± ile Sincik ilçesine baÄŸlÄ± Ä°nlice Beldesi'nin köy grup yollarÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸtan dolayÄ± heyelan meydana geldi.

Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD), Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) ve Ä°l Özel Ä°daresi ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekipler hemen çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

AdÄ±yaman Valisi Abdullah Erin de afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Çelikhan KaymakamÄ± Adem Kaya, Ä°l Özel Ä°dare Genel Sekreteri Sami IÅŸÄ±k ile birlikte incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, ilçede kriz masasÄ± oluÅŸturdu.

Can kaybÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Çelikhan Ä°lçe Özel Ä°dare Müdürü Abdurrahman ÖÄŸüt, "Bu gece saat 3 buçuk sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle ilçemiz köy yollarÄ±nda büyük hasarlar oluÅŸtu. Özellikle Aksu, Recep, YaÄŸÄ±zatlÄ±, YeÅŸiltepe grup yolu, Bulutlu, Askerhan, Fatih, Karagül grup yolu, GülbaÄŸ, DüzaÄŸaç, köy grup yolu, Çelikhan, ÇatbarajÄ±, Ä°çmece köyü grup yolu, Åžerefhan grup yolunun tamamÄ±nda hasar oluÅŸtu. ÇoÄŸu köy yolumuzun menfezleri takÄ±nmÄ±ÅŸ bazÄ± yerlerde 80 metre uzunluÄŸundaki menfezlerimiz de uçtu. Åžu an sel götürmüÅŸtür. Yol açma çalÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±zla devam etmektedir" dedi.