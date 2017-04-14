Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/04/2017 18:02

RTÃœK aÃ§Ä±kladÄ± yayÄ±n yasaÄŸÄ± baÅŸlÄ±yor

RTÃœK

16 Nisan tarihinde yapÄ±lacak referandum nedeniyle RTÃœK bu akÅŸam saat 24.00'ten itibaren yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), 16 Nisan'da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin yapÄ±lacak halk oylamasÄ±yla ilgili yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n bu akÅŸam saat 24.00'te baÅŸlayacaÄŸÄ± ve Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafÄ±ndan açÄ±klanacak saate kadar süreceÄŸi bildirildi.RTÜK'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 6112 SayÄ±lÄ± Radyo ve TelevizyonlarÄ±n KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun'un 30. maddesi gereÄŸince, seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapÄ±lan yayÄ±nlara iliÅŸkin usul ve esaslarÄ±n YSK tarafÄ±ndan düzenlendiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada YSK'nÄ±n, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile özel radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n seçim döneminde uyacaklarÄ± yayÄ±n ilkelerini, 14 Åžubat 2017'de duyurduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

YSK tarafÄ±ndan alÄ±nan 93 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n sonuç bölümünün 1/g maddesinde, "Siyasi partilerin oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrÄ± ayrÄ± açÄ±k oturum, röportaj, panel gibi programlara katÄ±larak görüÅŸlerini açÄ±klayabileceklerinin" belirtildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"100 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n sonuç bölümünün 1. maddesinde ise medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n, halk oylamasÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±ç tarihi olan 16 Åžubat 2017 tarihinden oy verme gününden önceki yirmi dört saate kadar (14 Nisan 2017 Cuma günü saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayÄ±nlayabilecekleri ifade edilmiÅŸtir. Yüksek Seçim Kurulunun söz konusu kararlarÄ±ndan görüleceÄŸi üzere, yayÄ±n yasaklarÄ± 14 Nisan 2017 Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren baÅŸlayÄ±p oy verme günü olan 16 Nisan 2017 Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu tarafÄ±ndan açÄ±klanacak saate kadar sürecektir."

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