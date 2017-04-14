Kilolarca esrar ele geÃ§irildi 41 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Adana'da bazÄ± adreslere yapÄ±lan operasyon sonucunda 180 kilo esrar ele geÃ§irilirken olayla ilgili 41 kiÅŸi tutuklandÄ±

Adana Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucuyla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri "torbacÄ±" diye tabir edilen sokakta uyuÅŸturucu satan ÅŸahÄ±slara yönelik operasyon baÅŸlattÄ±. Polis, çeÅŸitli tarihlerde Åžehit Erkut Akbay, NarlÄ±ca, Yenibaraj, ZiyapaÅŸa, Denizli, Tellidere, Ova, Kiremithane, Selahattin Eyyubi, SinanpaÅŸa, Yenibey, Onur, Hürriyet ve ÇamlÄ±bel mahallelerinde operasyon yaptÄ±. Operasyonlarda narkotik köpekleriyle evlerde yapÄ±lan aramalarda 18 kilo esrar, bin 612 uyuÅŸturucu hap, 210 gram kokain, 161 kök Hint keneviri, 6 tabanca, 11 tüfek ve 11 bin 500 lira ele geçirildi. YapÄ±lan operasyonlarda gözaltÄ±na alÄ±nan 165 kiÅŸiden 41 kiÅŸi tutuklandÄ±.