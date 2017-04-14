Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 14/04/2017 21:26

Van'da patlama 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu

van patlama

Van'da PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin menfeze yerleÅŸtirdikleri el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± uzaktan kumandayla infilak ettirmesi 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisini ÅŸehit etti

Van'Ä±n Çatak Ä°lçesi'nde güvenlik güçleri yol taramasÄ± yaparken PKK'lÄ± teröristler menfeze yerleÅŸtirdikleri patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdi. PKK'nÄ±n bombalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda Kacit Köyü yolunda oldu. Güvenlik güçleri yol taramasÄ± yaparken, PKK'lÄ± teröristler menfeze yerleÅŸtirdikleri el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ±, uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada KÄ±demli Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu KasÄ±m Sancar ÅŸehit oldu.

 

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