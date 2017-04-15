Atilla TaÅŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 ÅŸÃ¼pheli tekrar tutuklandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda daha Ã¶nce tutuklanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan ve aralarÄ±nda Atilla TaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu 12 kiÅŸi tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi

FETÖ'nün medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda tahliyelerine karar verildikten sonra "darbe giriÅŸimi" soruÅŸturmasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan ve hakimliÄŸe sevk edilen aralarÄ±nda Atilla TaÅŸ ve Gökçe FÄ±rat ÇulhaoÄŸlu'nun da bulunduÄŸu 12 ÅŸüphelinin, "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs" suçlarÄ±ndan tutuklanmalarÄ±na karar verildi. Åžüphelilerden Ali AkkuÅŸ, 17-25 AralÄ±k'tan sonra Zaman gazetesi yönetimiyle ters düÅŸtüÄŸü göze alÄ±narak ÅŸartlÄ± tahliye edildi.

"BYLOCK KULLANMIÅžLAR, ÜST DÜZEY YÖNETÄ°CLERLE Ä°RTÄ°BATLARI VAR"

ZanlÄ±lar hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±kça hazÄ±rlanan sevk yazÄ±sÄ±nda, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde bulunan FETÖ/PDY ÅŸüphelilerinin, darbe giriÅŸimi esnasÄ±nda, sonrasÄ± ve öncesinde örgütsel kamuoyu oluÅŸturmak maksadÄ±yla örgütün medya yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± belirtildi. YazÄ±da, örgütün sadece mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±lmak üzere hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kriptografik haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ±, örgütün üst düzey yöneticileri ile yoÄŸun irtibatlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu, örgütsel hiyerarÅŸi içinde hareket ettikleri, örgüte müzahir sendikalara üye olduklarÄ± kaydedilmiÅŸti.

"15 TEMMUZ DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°NE YOÄžUN KATKILARI VAR"

Åžüphelilerin örgüte ait basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda aktif görev aldÄ±klarÄ±, darbe giriÅŸimini gerçekleÅŸtiren ve halen tutuklu yargÄ±lanan FETÖ/PDY silahlÄ± kanadÄ±yla eylem ve fikir birliÄŸi içinde hareket ettikleri, darbe giriÅŸimi eyleminin etki ajanlÄ±ÄŸÄ± görevini ifa ettikleri anlatÄ±lan sevk yazÄ±sÄ±nda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde yoÄŸun katkÄ±larÄ± bulunduÄŸu vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±.YazÄ±da, örgütün nihai hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenini bozarak ele geçirme ve hükümeti ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs eylemine katÄ±ldÄ±klarÄ± belirtilerek, ÅŸüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya veya görevini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs" suçlarÄ±ndan tutuklanmasÄ± istenmiÅŸti.