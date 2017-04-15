Rize'deki bu kÃ¼mes el yakÄ±yor tam 500 bin dolar

Rize'de Ä°yidere ilÃ§esi Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muammer Mete'nin 500 bin dolarlÄ±k kÃ¼mesinin iÃ§inde yer alan 18 Ã§eÅŸit tavuk ve horozlarÄ±n fiyatÄ± el yakÄ±yor

Rize'nin Ä°yidere ilçesi Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muammer Mete'nin sahip olduÄŸu tavuklar ve horozlar fiyatlarÄ± ile el yakÄ±yor. Ä°lçenin Yapraklar mahallesindeki evinin bahçesindeki kümeste beslediÄŸi 18 çeÅŸit tavuk ve horozlarÄ±n fiyatÄ± ise 50 bin dolarÄ± buluyor. Mete'nin kümesindeki en pahalÄ± tavuk ise Ayam Cemani cinsi 17 bin TL deÄŸerindeki tavuk. Endenozya kökenli tavuk Ä±rkÄ±ndan gelen tavuÄŸun en büyük özelliÄŸi eti, rengi ve yumurtasÄ±nÄ±n siyah olmasÄ±.