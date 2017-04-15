Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/04/2017 10:57

Rize'deki bu kÃ¼mes el yakÄ±yor tam 500 bin dolar

tavuk

Rize'de Ä°yidere ilÃ§esi Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muammer Mete'nin 500 bin dolarlÄ±k kÃ¼mesinin iÃ§inde yer alan 18 Ã§eÅŸit tavuk ve horozlarÄ±n fiyatÄ± el yakÄ±yor

Rize'nin Ä°yidere ilçesi Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muammer Mete'nin sahip olduÄŸu tavuklar ve horozlar fiyatlarÄ± ile el yakÄ±yor. Ä°lçenin Yapraklar mahallesindeki evinin bahçesindeki kümeste beslediÄŸi 18 çeÅŸit tavuk ve horozlarÄ±n fiyatÄ± ise 50 bin dolarÄ± buluyor. Mete'nin kümesindeki en pahalÄ± tavuk ise Ayam Cemani cinsi 17 bin TL deÄŸerindeki tavuk. Endenozya kökenli tavuk Ä±rkÄ±ndan gelen tavuÄŸun en büyük özelliÄŸi eti, rengi ve yumurtasÄ±nÄ±n siyah olmasÄ±.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuk

KarÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±yla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu doÄŸum yaptÄ±

Amasya'da karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±yla hastaneye giden 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun hamile olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. KÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya bebek getirdi

Ã§ocuk gÃ¶gÃ¼s

Dengesini kaybeden Ã§ocuÄŸun gÃ¶ÄŸsÃ¼ne demir parmaklÄ±k saplandÄ±

Mersin'de bir Ã§ocuk Ä±slak duvarda yÃ¼rÃ¼rken dengesini kaybedip gÃ¶ÄŸsÃ¼ne parmaklÄ±k saplanmasÄ± sonucunda hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

polis

Gazi Mahallesi karÄ±ÅŸtÄ± Polisin dur ihtarÄ±na uymayan iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Gazi Mahallesi'nde ÅŸÃ¼pheli aracÄ± durdurmak iÃ§in dur ihtarÄ±nda bulunan polislerden kaÃ§an araca aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi