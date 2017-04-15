Gazi Mahallesi karÄ±ÅŸtÄ± Polisin dur ihtarÄ±na uymayan iki kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Gazi Mahallesi'nde ÅŸÃ¼pheli aracÄ± durdurmak iÃ§in dur ihtarÄ±nda bulunan polislerden kaÃ§an araca aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu 2 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°stanbul Gazi Mahallesi'nde polis ekipleri, ÅŸüphelendikleri aracÄ± durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayarak kaçan ÅŸüphelilere ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Olayda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, bir kiÅŸi yaralandÄ±. Polis ekipleri, Gazi Mahallesi Baraj Yolu mevkisinde içindeki kiÅŸilerin durumundan ÅŸüphelendikleri bir aracÄ± durdurmak istedi. Ekipler, 4 kiÅŸi bulunan otomobilin sürücüsünün ihtara uymayÄ±p kaçmasÄ± üzerine bu aracÄ± takibe aldÄ±. Kovalamaca sÄ±rasÄ±nda ateÅŸ açÄ±lmasÄ± üzerine araçtaki kiÅŸilerden üçü yaralandÄ±.