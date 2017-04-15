Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/04/2017 11:58

Dengesini kaybeden Ã§ocuÄŸun gÃ¶ÄŸsÃ¼ne demir parmaklÄ±k saplandÄ±

Ã§ocuk gÃ¶gÃ¼s

Mersin'de bir Ã§ocuk Ä±slak duvarda yÃ¼rÃ¼rken dengesini kaybedip gÃ¶ÄŸsÃ¼ne parmaklÄ±k saplanmasÄ± sonucunda hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Mersin'in Erdemli ilçesinde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± duvarÄ±n üzerinde dengesini kaybeden çocuÄŸun göÄŸsüne demir parmaklÄ±k saplandÄ±. Çocuk, kesilen demir parmaklÄ±kla birlikte hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Çevredeki vatandaÅŸlarÄ±n haber vermesiyle olay yerine polis, 112 acil servis ve Mersin BüyükÅŸehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin uzun uÄŸraÅŸlarÄ±yla duvar üzerindeki demir parmaklÄ±klar spiral yardÄ±mÄ±yla kesildi. Bir sivil polis memuru çocuÄŸun gözünü kapatÄ±rken, çevresindekiler de çocuÄŸu dikkatlice sedyeye aldÄ±. Çocuk göÄŸsündeki demir parmaklÄ±klarla ambulansa alÄ±narak, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ameliyata alÄ±nan çocuÄŸun hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± ancak tedbir amaçlÄ± yoÄŸun bakÄ±n ünitesine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Konuyla ilgili soruÅŸturma sürüyor.

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