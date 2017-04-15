Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/04/2017 12:07

KarÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±yla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu doÄŸum yaptÄ±

14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuk

Amasya'da karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±yla hastaneye giden 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun hamile olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. KÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya bebek getirdi

Amasya'nÄ±n Suluova ilçesinde 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z çocuÄŸu arkadaÅŸlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± 19 yaÅŸÄ±ndaki Ö.Åž. tarafÄ±ndan cinsel istismara uÄŸradÄ±.  Amasya Valisi Salih IÅŸÄ±k, "OlayÄ±n öÄŸrenildiÄŸi andan itibaren Aile ve Sosyal Politikalar MüdürlüÄŸü uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan gerekli sosyal, ekonomik ve psikolojik inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ ve konu hassasiyetle takip edilmektedir" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

HAMÄ°LE OLDUÄžU ANLAÅžILDI

Ailesiyle birlikte yaÅŸayan ortaokul öÄŸrencisi S.D.K., karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ve ÅŸiddetli sancÄ± nedeniyle ilçedeki hastaneye gidip acil servisten giriÅŸ yaptÄ±. YapÄ±lan ilk tetkikinde hamile olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan S.D.K, görevli ebeler tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± doÄŸum servisinde bir kÄ±z çocuk dünyaya getirdi. Anne ve bebeÄŸi ambulansla Amasya Üniversitesi SabuncuoÄŸlu Åžerefeddin EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine getirilip kadÄ±n doÄŸum servisinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

 

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