Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/04/2017 12:39

TEM Otoyolu ve E 5'e otopark yapÄ±lacak

tem otoyolu e-5

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki trafik sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in E-5 ve TEM Otoyolu'na otopark yapma kararÄ± aldÄ±

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± bu soruna çözüm bulmak için yeni otopark yönetmeliÄŸi hazÄ±rladÄ±. Yönetmelikte öne çÄ±kan ise ÅŸehirlerde ki önemli meydanlarÄ±n, Ä°stanbul'da E-5 (D-100 karayolu) ve Tem'in altÄ±na otopark yapÄ±lacak olmasÄ±. YönetmeliÄŸin yürürlüÄŸe girmesiyle artÄ±k her daireye b,ir otopark zorunlu olacak. Yönetmelikle birlikte araçlarÄ±n yerin altÄ±na inip insanlarÄ±n ve hareket halindeki araçlarÄ±n yerin üstünü kullanÄ±lmasÄ± amaçlanÄ±yor. Otopark yönetmeliÄŸinin hazÄ±r olduÄŸunu kurumlarÄ±n görüÅŸüne sunulduÄŸunu söyleyen Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± MüÅŸteÅŸarÄ± Prof. Dr. Mustafa Öztürk, " Keçiören ve Tuzla'da pilot uygulama yapÄ±yoruz. Yeni binalarda her daireye mutlaka bir tane otopark yapÄ±lma ÅŸartÄ± getiriyoruz. Bu pilot uygulamalarla birlikte hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z taslak yönetmeliÄŸimizde yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± da görmek istiyoruz" dedi. MeydanlarÄ±n altÄ±nÄ± otoparklara dönüÅŸtürmek istediklerini belirten Öztürk, tren yollarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ä°stanbul'daki E-5'in, TEM yolunun altÄ±nÄ± otoparka dönüÅŸtürmeyi amaçladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Öztürk, bu sayede ulaÅŸÄ±m aksinde merkez taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n güçlendirilmesini de hedeflediklerini aktardÄ±.

 

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