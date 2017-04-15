Gazi Mahallesi'nde 2 gencin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kazayla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± detaylar

Gazi Mahallesi'nde polisin dur ihtarÄ±na uymadÄ±klarÄ± iÃ§in Ã¶len 2 genÃ§ ile aynÄ± arabada olan arkadaÅŸlarÄ± neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

Ä°stanbul Gazi Mahallesi'nde dün akÅŸam polisin "dur" ihtarÄ±na uymayÄ±p kaçan araca ateÅŸ açÄ±lmasÄ± üzerine iki genç öldü, ikisi de aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Araçtan yara almadan kurtulan 17 yaÅŸÄ±ndaki B.K., ifadesinde, ormanda alkol aldÄ±ktan sonra araçla dönerken polis tarafÄ±ndan durdurulduklarÄ±nÄ±, aracÄ± kullanan Demirhan Erkul'un aniden gaza basÄ±p uzaklaÅŸmasÄ± üzerine polisin arkalarÄ±ndan ateÅŸ ettiÄŸini anlattÄ±. AracÄ± kullanan genç ise ehliyeti olmadÄ±ÄŸÄ±ndan paniklediÄŸini, bu nedenle kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi...

"TAMAM DURACAÄžIM" DEYÄ°P DURMAMIÅž

Hürriyet'ten Ä°smail Saymaz'Ä±n haberine göre B.K., bu sabah Sultangazi Çocuk Büro AmirliÄŸi'nde alÄ±nan ifadesinde ÅŸöyle dedi:"Saat 19.00'da arkadaÅŸlarÄ±m OÄŸuzhan Erkul ve Ramazan Altürk ile birlikte Gazi mahallesi Mimar Sinan kent ormanÄ±na gitmiÅŸtik, alkol alacaktÄ±k. Ramazan ve OÄŸuzhan, ortak arkadaÅŸÄ±mÄ±z olan BarÄ±ÅŸ Kerem ve Demirhan Erkul'u çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±. Beraber alkol aldÄ±ktan sonra 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Demirhan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± araca bindik. Demirhan'Ä±n yanÄ±nda ön koltukta ben, OÄŸuzhan arka saÄŸ tarafta, Ramazan ortada, BarÄ±ÅŸ ise solda oturuyorduk. Demirhan orman çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda polislerin olduÄŸunu görünce birden yavaÅŸladÄ±. Biz kendisine, polislerin trafik polisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir ÅŸey olmayacaÄŸÄ±nÄ± ve polisin yanÄ±nda durmasÄ±nÄ± söyledik. Demirhan da 'tamam, duracaÄŸÄ±m' dedi."

BÄ°R ANDA GAZA BASTI

"SaÄŸlÄ± sollu dokuz on polis vardÄ±. YanlarÄ±na yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda polisler bize durmamÄ±z için el iÅŸareti yaptÄ±. Polislerin aracÄ±n içerisini daha iyi görebilmesi için camÄ± açtÄ±m. YaklaÅŸÄ±k beÅŸ on saniye içeriyi gördüler. Demirhan durmayarak, bir anda gaza yüklenerek; manevra yapÄ±p kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. O esnada aracÄ±n, kaldÄ±rÄ±mÄ±n üzerine çÄ±kÄ±p geri inmesi üzerine baÅŸÄ±mÄ± eÄŸdim ve sonrasÄ±nda yirmi beÅŸ otuz el silah sesi duydum. Arka taraftan, Ramazan, 'vuruldular, çabuk hastaneye sür' dedi Demirhan'a. O esnada baÅŸÄ±mÄ± hiç kaldÄ±rmadÄ±m. Toplum TÄ±p Merkezi'ne vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda OÄŸuzhan ve Ramazan'Ä± içeriye aldÄ±lar, BarÄ±ÅŸ'Ä± ise Gazi Hastanesi'ne gönderdiler."