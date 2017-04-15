Ankara'da feci kaza 3 aracÄ± 20 metre sÃ¼rÃ¼kledi

Ankara'da aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yapan otomobil sahibi park halindeki 3 araca Ã§arptÄ±; araÃ§lar 20 metre sÃ¼rÃ¼klendi. Olayda yaralanan ya da Ã¶len olmadÄ±
Ankara'nÄ±n Kahramankazan Ä°lçesi'nde, Zafer Ç.'nin aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z yaptÄ±ÄŸÄ± otomobil park halindeki 3 araca çarptÄ±. OrtalÄ±ÄŸÄ±n savaÅŸ alanÄ±na döndüÄŸü kazada, Zafer Ç. hafif yaralanÄ±rken, çarptÄ±ÄŸÄ± araçlarda maddi hasar meydana geldi. Otomobilinin hava yastÄ±klarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± sayesinde sürücü Zafer Ç., kazayÄ± hafif yaralÄ± atlattÄ±. Zafer Ç., emniyetteki ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.