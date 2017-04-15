Mardin'de PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda PKK'nÄ±n elebaÅŸlarÄ±ndan "Bahoz Erdal"Ä±n korumasÄ± yakalandÄ±

Mardin'in MazÄ±daÄŸÄ± ve Derik ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 6 örgüt üyesi öldürülürken, 2 terörist de saÄŸ olarak yakalandÄ±. Mardin Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince Derik'te PKK'lÄ± teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce terör örgütü PKK'nÄ±n elebaÅŸlarÄ±ndan "Bahoz Erdal" kod adlÄ± Fehman Hüseyin'in korumalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan sözde GAP-Ruha alan sorumlusu "Kurtay" kod adlÄ± Ü.C. ve "Bahoz" kod adlÄ± L.A. yakalandÄ±.