Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 15/04/2017 19:30

Bahoz Erdal'Ä±n korumasÄ± yakalandÄ±

bahoz erdal

Mardin'de PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda PKK'nÄ±n elebaÅŸlarÄ±ndan "Bahoz Erdal"Ä±n korumasÄ± yakalandÄ±

Mardin'in MazÄ±daÄŸÄ± ve Derik ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 6 örgüt üyesi öldürülürken, 2 terörist de saÄŸ olarak yakalandÄ±. Mardin Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince Derik'te PKK'lÄ± teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce terör örgütü PKK'nÄ±n elebaÅŸlarÄ±ndan "Bahoz Erdal" kod adlÄ± Fehman Hüseyin'in korumalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan sözde GAP-Ruha alan sorumlusu "Kurtay" kod adlÄ± Ü.C. ve "Bahoz" kod adlÄ± L.A. yakalandÄ±.

 

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