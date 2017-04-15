Sezonun ilk kirazÄ± altÄ±n deÄŸerinde

Manisa'da sezonun ilk kirazÄ± toplandÄ±, fiyatlar el yakÄ±yor

Manisa'da 'kÄ±rmÄ±zÄ± altÄ±n' olarak nitelendirilen erkenci kirazÄ±n ilk hasadÄ±, SancaklÄ± Bozköy Mahallesi'nde yapÄ±ldÄ±. Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±ndaki artÄ±ÅŸla birlikte dallardaki kirazlar kÄ±rmÄ±zÄ±ya döndü. Böylelikle ülkede ilk erkenci kirazÄ± üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaÅŸadÄ±. Bu yÄ±l verimin iyi olduÄŸunu dile getiren çiftçiler, hasattan umutlu olduklarÄ±nÄ± söyledi. Manisa Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mustafa Kaçire, çiftçilerle birlikte kiraz bahçelerini inceledi. Kuzey yarÄ±m kürenin ilk kirazÄ±nÄ±n burada çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Kaçire, "Türkiye'nin ilk kirazÄ± yetiÅŸti. KirazÄ±mÄ±z dünyaca ünlü. Manisa'da kiraz ihracatÄ±nÄ±n yüzde 90'Ä± buradan yapÄ±lÄ±yor. YÄ±lÄ±n ilk kirazÄ±nÄ±n burasÄ± yetiÅŸtirir. Türk ekonomisine çok büyük katkÄ±sÄ± vardÄ±r. Kiraz dünyanÄ±n birçok ülkesine gönderiliyor diyerek açÄ±klamalrÄ±na devam eden Kaçire, iç tüketimimiz az, genelde yurtdÄ±ÅŸÄ±na ihraç ediliyor. Rusya, Romanya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Bu sene Ä°zmir'e 250 liraya satÄ±ldÄ±. Bu kÄ±rmÄ±zÄ± altÄ±ndÄ±r. Ä°hracatÄ± da ilk biz yaparÄ±z" dedi.