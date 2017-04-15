TraktÃ¶rÃ¼n altÄ±nda kalan iki Ã§ocuk feci ÅŸekilde can verdi

Denizli'de 3 torunuyla tarla sÃ¼rmeye giden dede, traktÃ¶rÃ¼n hakimiyetini kaybetti. 2 torunu traktÃ¶rÃ¼n altÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti

Denizli'de 59 yaÅŸÄ±ndaki dede YalçÄ±n Sülük idaresindeki traktör ile seyahat eden 3 torunu tarla yolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 metre yüksekten tarlaya devrildi. Traktörün devrilmesinin ardÄ±ndan dede YalçÄ±n Sülük ile 12 yaÅŸÄ±ndaki torun AyÅŸen Gözde Sülük tarla içerisine savrularak yaralandÄ±. Traktör üzerinde yer alan diÄŸer 2 torun 9 yaÅŸÄ±ndaki Enes Sülük ile 12 yaÅŸÄ±ndaki Veli Eren AydoÄŸandemir ise traktörün altÄ±nda kalarak feci ÅŸekilde can verdi.

''ALLAH'IM BEN BU ACIYA NASIL DAYANACAÄžIM''

Durumu habere alan dede ve torunlarÄ±n ailesi olay yerinde gözyaÅŸÄ± döktü. Olay yerine gelen 12 yaÅŸÄ±ndaki torun Veli Eren'in babasÄ± Lütfü AydoÄŸandemir, vatandaÅŸlarÄ±n desteÄŸiyle güçlükle ayakta durdu. Ä°smi öÄŸrenilemeyen torunlarÄ±n diÄŸer dedesi ise ''Allah'Ä±m ben bu acÄ±ya nasÄ±l dayanacaÄŸÄ±m'' diyerek feryat etti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruÅŸturmasÄ±nÄ± sürdürüyor.