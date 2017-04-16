Referandum nedeniyle o illerde ulaÅŸÄ±m Ã¼cretsiz

BingÃ¶l merkezi ve 7 ilÃ§esi olmak Ã¼zere 23 alanda uygulamaya baÅŸlayan Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼resi 30 Nisan'a kadar uzatÄ±ldÄ±