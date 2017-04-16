Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/04/2017 08:16

Referandum nedeniyle o illerde ulaÅŸÄ±m Ã¼cretsiz

toplu taÅŸÄ±ma aracÄ±

BugÃ¼n seÃ§menlerin sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek olmasÄ± nedeniyle ÅžÄ±rnak ve DiyarbakÄ±r'da toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±na Ã¼cretsiz binlebilecek

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamÄ±nda görevlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi, bugün yapÄ±lacak halk oylamasÄ± nedeniyle ücretsiz ulaÅŸÄ±m hizmetinde bulunacak. Öte yandan, toplu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve sandÄ±k görevlilerinin ulaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla sabah saat 05.30’da hizmet vermeye baÅŸladÄ±.

ÅžÄ±rnak'ta da kent genelindeki belediye araçlarÄ± halk oylamasÄ± nedeniyle bugün ücretsiz toplu taÅŸÄ±ma hizmeti verecek.Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak Belediye BaÅŸkan Vekili olarak görevlendirilen Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Turan BedirhanoÄŸlu talimatÄ±yla referandum günü oy kullanacak vatandaÅŸlarÄ± belediye otobüsleri ücretsiz taÅŸÄ±yacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi

Valilik aÃ§Ä±kladÄ± o uygulamanÄ±n sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

BingÃ¶l merkezi ve 7 ilÃ§esi olmak Ã¼zere 23 alanda uygulamaya baÅŸlayan Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼resi 30 Nisan'a kadar uzatÄ±ldÄ±

helikopter

Oy torbalarÄ±nÄ± helikopterle gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler

BugÃ¼n sabah 07.00'da baÅŸlayan referandum oylamasÄ± iÃ§in DiyarbakÄ±r'a oy pusulalarÄ± helikopterle gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

traktÃ¶r

TraktÃ¶rÃ¼n altÄ±nda kalan iki Ã§ocuk feci ÅŸekilde can verdi

Denizli'de 3 torunuyla tarla sÃ¼rmeye giden dede, traktÃ¶rÃ¼n hakimiyetini kaybetti. 2 torunu traktÃ¶rÃ¼n altÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti