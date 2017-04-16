Referandum nedeniyle o illerde ulaÅŸÄ±m Ã¼cretsiz

BugÃ¼n seÃ§menlerin sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek olmasÄ± nedeniyle ÅžÄ±rnak ve DiyarbakÄ±r'da toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±na Ã¼cretsiz binlebilecek
Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamÄ±nda görevlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesi, bugün yapÄ±lacak halk oylamasÄ± nedeniyle ücretsiz ulaÅŸÄ±m hizmetinde bulunacak. Öte yandan, toplu ulaÅŸÄ±m araçlarÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve sandÄ±k görevlilerinin ulaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla sabah saat 05.30’da hizmet vermeye baÅŸladÄ±.
ÅžÄ±rnak'ta da kent genelindeki belediye araçlarÄ± halk oylamasÄ± nedeniyle bugün ücretsiz toplu taÅŸÄ±ma hizmeti verecek.Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamÄ±nda ÅžÄ±rnak Belediye BaÅŸkan Vekili olarak görevlendirilen Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Turan BedirhanoÄŸlu talimatÄ±yla referandum günü oy kullanacak vatandaÅŸlarÄ± belediye otobüsleri ücretsiz taÅŸÄ±yacak.