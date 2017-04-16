Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/04/2017 08:26

Oy torbalarÄ±nÄ± helikopterle gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler

helikopter

BugÃ¼n sabah 07.00'da baÅŸlayan referandum oylamasÄ± iÃ§in DiyarbakÄ±r'a oy pusulalarÄ± helikopterle gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DiyarbakÄ±r Jandarma Hava Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ±’ndan havalanan askeri helikopterler, Lice, Hani, Dicle ve Kulp ilçelerinden seçim görevlileri ve içerisinde oy pusulalarÄ± olan torbalarÄ± aldÄ±.DiyarbakÄ±r'dan havalanan helikopterler, seçim görevlileri ve oy pusulalarÄ±nÄ± güvenlik gerekçesiyle Lice ilçesine baÄŸlÄ± Üçdamlar, Tepe ve KayacÄ±k, Hani ilçesine baÄŸlÄ± Topçular, Dicle ilçesine baÄŸlÄ± YokuÅŸlu ile Kulp ilçesine baÄŸlÄ± Aygün ve BayÄ±r mahallelerine nakletti.Görevlilerin, yapÄ±lacak oy kullanma iÅŸlemi sonrasÄ±nda yine helikopterle alÄ±nÄ±p ilçe merkezlerindeki seçim kurulu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

 
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