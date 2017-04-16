Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/04/2017 08:40

Valilik aÃ§Ä±kladÄ± o uygulamanÄ±n sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi

BingÃ¶l merkezi ve 7 ilÃ§esi olmak Ã¼zere 23 alanda uygulamaya baÅŸlayan Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼resi 30 Nisan'a kadar uzatÄ±ldÄ±

Bingöl ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, terör örgütleri ile mücadele kapsamÄ±nda her türlü tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edilerek, merkeze baÄŸlÄ± Ortaçanak, Hasar YaylasÄ± ve Hasar Tepe bölgesi, Feratan ve ÇÄ±r YaylasÄ±, Merdiven Deresi, AdaklÄ±'nÄ±n Åžeytan DaÄŸlarÄ±, Åžeytan Deresi, Ä°lbey, Maltepe Vadisi, Genç ilçesinin SaÄŸgöze, BüyükçaÄŸ, YeniyazÄ±, DikpÄ±nar, Derman, Åžekeran bölgeleri, Solhan'Ä±n YenibaÅŸak-DoÄŸuyeli bölgeleri, Yayladere'nun Horivanik ve Tahkim, KÄ±rköy ormanlarÄ±, Manav Deresi, GüneÅŸlik, Gökçedal bölgeleri, KiÄŸÄ±'nÄ±n Çomak Deresi, KarlÄ±ova'nÄ±n Karacehennem OrmanlarÄ± ile Yedisu'nun AkÄ±mlÄ± YaylasÄ±nda 15 Nisan'da ilan edilen özel güvenlik bölgesi süresinin 30 Nisan'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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