76 yaÅŸÄ±ndaki Fatma nine sedyeyle sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti

Erzincan'da yaÅŸayan 76 yaÅŸÄ±ndaki Fatma Canpolat, saÄŸlÄ±k ekiplerinin kendisini evinden almasÄ± Ã¼zerine oy kullanabildi

Erzincan'da, yatalak hasta 76 yaÅŸÄ±ndaki Fatma Canpolat, kendisini evinden sedye ile alan Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetlerine baÄŸlÄ± saÄŸlÄ±k ekipleri sayesinde oyunu kullanabildi.Erzincan Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri ekipleri, kentte evlerinden çÄ±kamayacak durumdaki hasta ve yaÅŸlÄ±larÄ±, oylarÄ±nÄ± kullanabilmeleri için sandÄ±k baÅŸÄ±na götürüyor. Kent genelinde 53 personelden oluÅŸan 21 ekip görev yapÄ±yor.

Görevliler bu çerçevede ilin Mimar Sinan Mahallesi'nde oturan ve oy kullanmak için kendilerinden yardÄ±m isteyen felçli hasta Fatma Canpolat'Ä± (76) evinden sedye ile alÄ±p ambulansla Salih Erkan Ä°lkokuluna götürdü.Canpolat, okuldaki "1081" numaralÄ± sandÄ±k yanÄ±na sedye ile görevliler yardÄ±mÄ±yla getirilip oyunu kullandÄ±.

Uygulamadan memnun kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± diye getiren Canpolat, "Herkesten Allah razÄ± olsun." dedi.

Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Müdürü Mesut Turan da yatalak ve evde saÄŸlÄ±k hizmeti alan hastalarÄ±n temel haklarÄ± olan oy kullanma iÅŸlemi için çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Turan, bakÄ±ma muhtaç ve yatalak hastalarÄ±n oylarÄ±nÄ± kullanabilmek için 444 38 33 numaralÄ± çaÄŸrÄ± merkezini aramalarÄ±nÄ± istedi.

Evde SaÄŸlÄ±k Hizmetleri ekiplerinin hastalarÄ± evlerinden alarak sandÄ±k baÅŸÄ±na götürüp oylarÄ±nÄ± kullandÄ±ktan sonra tekrar evlerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Turan, "Bu çalÄ±ÅŸmamÄ±z için 21 ekip kurduk, 53 personelimizle bu hizmetimizi veriyoruz. 06.30'da göreve baÅŸladÄ±k. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± bitirdik ve hizmet vermeye baÅŸladÄ±k." dedi.