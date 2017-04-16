Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 16/04/2017 11:24

SandÄ±k baÅŸÄ±nda silah sesleri yaralÄ±lar var

flaÅŸ haber

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ã‡ermik ilÃ§esinde oy verme iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda iki kavga arasÄ±nda silahlÄ± kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavga sonucunda 3 kiÅŸi yaralandÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Çermik Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± YabanardÄ± Köyü'nde siçim sandÄ±klarÄ±nÄ±n kurulduÄŸu köy okulunun bahçzesinde iki grup arasÄ±nda çÄ±kan silahlÄ± kavgada ilk belirlemelere göre 3 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Siverek ilçesi Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

2'SÄ° AÄžIR 3 YARALI

Çermik'e 30 kilometre uzaklÄ±kta bulunan YabanardÄ± Köyü'nde seçim sandÄ±klarÄ±nÄ±n kurulduÄŸu köy okulunun bahçesinde sabah saatlerinde iki grup arasÄ±nda belirlenemeyen nedenle kavga çÄ±ktÄ±. SilahlarÄ±n da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kavgada ilk belirlemelere göre 2'si aÄŸÄ±r 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Köyde güvenlik önlemi alan Jandarma kavgaya müdahale edip olay ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, yaralanan 3 kiÅŸi ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Siverek ilçesindeki Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

OlayÄ±n büyümemesi için köye takviye askeri birlikler gönderildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
askeri araÃ§

Ã‡ukurca'da askeri araÃ§ devrildi 8 asker yaralandÄ±

Ã‡ukurca'da askeri aracÄ±n devrilmesi sonucu 8 asker yaralandÄ±. Askerlerin tedavisi hastanede sÃ¼rÃ¼yor

hava durumu

16 Nisan 2017 yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re TÃ¼rkiye genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak. Ä°ÅŸte 16 Nisan 2017 tarihinde hava durumu

Hayriye Solak

98 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±na oy kullanmak iÃ§in kimse engel olmadÄ±

Ä°stanbul KadÄ±kÃ¶y'de 98 yaÅŸÄ±ndaki Hayriye Solak isimli kadÄ±n tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gitti