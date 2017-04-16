DoÄŸum yapan 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun babasÄ± da tutuklandÄ±

Amasya'da doÄŸum yapan 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun doÄŸum yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baba ve istismar zanlÄ±sÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±

Amasya'nÄ±n Suluova ilçesinde 14 yaÅŸÄ±ndaki ortaokul öÄŸrencisi doÄŸum yaptÄ±. Åžiddetli karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetiyle ailesi tarafÄ±ndan Suluova Devlet Hastanesine götürülen ortaokul öÄŸrencisi S.D.K'nin muayenesinde 9 aylÄ±k hamile olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. DoÄŸuma alÄ±nan S.D.K, kÄ±z bebek dünyaya getirdi. S.D.K. ile bebeÄŸi, Amasya Üniversitesi SabuncuoÄŸlu Åžerefeddin EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine sevk edildi. S.D.K'nin ifadesi doÄŸrultusunda erkek arkadaÅŸÄ± olduÄŸu iddia edilen Ö.Åž. (19) "cinsel istismar" suçlamasÄ±yla polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Daha sonra S.D.K'nÄ±n babasÄ± R.K. de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Ö.Åž. ile R.K, çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.