16 Nisan 2017 yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re TÃ¼rkiye genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak. Ä°ÅŸte 16 Nisan 2017 tarihinde hava durumu

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak.

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Trakya, Ä°ç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Ä°ç Anadolu, BatÄ± Karadeniz'in iç kesimleri, DoÄŸu Anadolu'nun güney ve doÄŸusu, GüneydoÄŸu Anadolu ile BalÄ±kesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinin kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve yer yer gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Orta ve DoÄŸu Karadeniz'in kÄ±yÄ± kesimleri ile bu sabah saatlerinde Bursa, Adana, DiyarbakÄ±r ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± kuzey, iç ve doÄŸu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Ä°stanbul: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu 21

Ä°zmir: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra iç kesimleri kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 22

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra iç kesimleri kÄ±sa süreli ve yerel olmak üzere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 22

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, öÄŸle saatlerinden sonra aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 21

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 15

Trabzon: ParçalÄ± ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 14

Erzurum: Az bulutlu ve açÄ±k, zamanla parçalÄ± çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 13

DiyarbakÄ±r: Az bulutlu, zamanla parçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 19