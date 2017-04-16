Referandum oylamasÄ±nda bir ilk yaÅŸandÄ±

YSK tarafÄ±ndan bu yÄ±l ilk defa yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan uygulama ile gÃ¶rme engelli vatandaÅŸlar rahatlÄ±kla oy kullandÄ±

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görme engelli vatandaÅŸlar için bu yÄ±l ilk defa yürürlüÄŸe koyduÄŸu oy ÅŸablonu ile görme engelli vatandaÅŸlar ilk kez kendi baÅŸlarÄ±na oylarÄ±nÄ± kullandÄ±. YSK’nÄ±n yürürlüÄŸe koyduÄŸu oy ÅŸablonu sayesinde 28 yaÅŸÄ±ndaki görme engelli Murat TaÅŸkÄ±n, ilk defa kendi baÅŸÄ±na oy kullandÄ±. Görme engelli genç, Eyüp Belediyesi tarafÄ±ndan özel olarak araçla evinden alÄ±narak oy kullanacaÄŸÄ± Åžehit ÖÄŸretmenler Ä°lkokuluna getirildi. Oy kullanacaÄŸÄ± sÄ±nÄ±fa kadar Eyüp Belediyesi yetkilileri ve annesinin refakatiyle gelen TaÅŸkÄ±n, sandÄ±k görevlilerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgi sonrasÄ±nda kabine tek baÅŸÄ±na giderek oyunu kullandÄ±.

Ä°lk defa kendi baÅŸÄ±na oy kullandÄ±ÄŸÄ± için çok mutlu olduÄŸunu belirten Murat TaÅŸkÄ±n, “Oyumu kullandÄ±m. Daha önceden refakatçi ile birlikte oyumu kullanabiliyordum ama ÅŸimdi bireysel olarak tek baÅŸÄ±ma oyumu kullanabildim. Bunun için mutluyum. Görme engellilere özel olarak tasarlanmÄ±ÅŸ bir ÅŸablonumuz var. Bu ÅŸablonla birlikte oyumu rahatça kullandÄ±m. Bunu tasarlayanlara çok teÅŸekkür ediyorum. AyrÄ±ca Eyüp Belediyesi’ne de çok teÅŸekkür ederim. Bugün oyumu kullanabilmem için beni evimden alÄ±p oy kullanacaÄŸÄ±m okula getirdiler. Buradan da tekrar evime götürecekler. Oy kullanmak bir vatandaÅŸlÄ±k görevi. Görenler nasÄ±l oy kullanÄ±yorsa ben de buraya gelip oyumu kullandÄ±m. Daha önceki yÄ±llarda refakatçilerle oy kullanÄ±yorduk. Hangi oyu kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± görüyorlardÄ±. Kime oy verdiÄŸimiz belli oluyordu. Oy mahremiyetimiz diye bir ÅŸey yoktu. Ama ÅŸimdi oy mahremiyetimiz var. Åžablonu tasarlayanlara ve beni buraya getiren Eyüp Belediyesine teÅŸekkür ederim” diye konuÅŸtu.

Anne Bahriye TaÅŸkÄ±n ise “Görme engelliler için oluÅŸturulan ÅŸablon yürürlüÄŸe girdiÄŸi için çok mutluyum. OÄŸlum ÅŸimdi kendisi oyunu kullanabiliyor. Önceden beraber kullanÄ±yorduk. Ben yardÄ±mcÄ± oluyordum. Åžimdi ise kendi kullanÄ±yor. Bu hem beni hem onu mutlu etti” dedi.

Kaynak: Hürriyet